لە بەحرەین زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدەدرێت

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وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین رایگەیاند، بەهۆی پەرەسەندنی گرژییەکان و دوای هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر دەیان پێگەی جیاواز لە ناوخۆی ئێران، زەنگی ئاگادارکردنەوەیان بۆ دوو جاری لەسەریەک لێداوە.

بەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی ناوخۆی بەحرەین لە هەژماری فەرمی خۆی لە پلاتفۆرمی ئێکس پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە: "زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدراوە، داوا لە هاووڵاتیان و نیشتەجێبووان دەکەین ئارام بگرن و روو لە نزیکترین شوێنی پارێزراو بکەن و لە رێگەی کەناڵە فەرمییەکانەوە چاودێری نوێترین هەواڵەکان بکەن."

دوای تێپەڕبوونی نزیکەی دوو کاتژمێر لە هۆشداری یەکەم، وەزارەتەکە جارێکی دیکە هەمان هۆشداری دووبارە کردەوە. هاوکات پەیامنێری ئاژانسی فرانس پرێس رایگەیاند کە دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە ناوچەکانی باکووری شانشینی بەحرەین بیستراوە.

ئەمە یەکەمجارە دەنگی تەقینەوە لەو ناوچانە ببیسرێت لە دوای 28ـی حوزەیرانی رابردوو، کاتێک بەحرەین رایگەیاند، توانیویانە چەند مووشەک و درۆنێکی ئێرانی تێکبشکێنن.