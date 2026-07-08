ئەوروپا هۆشداریی بە فڕۆکەوانان دەدات لە ئاسمانەکانی ئێران، عێراق و لوبنان دوورکەونەوە

پێش 58 خولەک

ئاژانسی سەلامەتی فڕۆکەوانی سەر بە یەکێتی ئەوروپا (EASA)، ئەمڕۆ چوارشەممە هۆشدارییەکی نوێی دەرکرد و داوای لە کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی کرد، بەهۆی بەردەوامی گرژییەکان و ئەگەری پەرەسەندنی پێکدادانە سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران، خۆیان لە بەکارهێنانی ئاسمانی وڵاتانی ئێران، عێراق و لوبنان بەدوور بگرن.

ئاژانسەکە رایگەیاند، ئەم رێنماییە نوێیە تاوەکو 31ـی ئابی داهاتوو کاری پێدەکرێت. هاوکات ئاژانسەکە هۆشدارییەکانی پێشووی سەبارەت بە ئاسمانی وڵاتانی (بەحرەین، کوەیت، ئیسرائیل، ئوردن، قەتەر، عومان، ئیمارات و سعوودیە) هەڵوەشاندەوە، کە پێشتر داوای کردبوو کۆمپانیاکان بە وریاییەوە لەو ناوچانەدا بفرن.

ئەم بڕیارەی یەکێتی ئەوروپا دوای ئەوە دێت، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر باشووری وڵاتەکەی، 85 بنکە و دامەزراوەی سەربازی ئەمریکای لە بەحرەین و کوەیت بە مووشەک و درۆن کردووەتە ئامانج. ئەوەش دوای زنجیرەیەک هێرش بۆ سەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکان لە گەرووی هورمز دێت.

ئاژانسی سەلامەتی فڕۆکەوانی ئەوروپا ئاماژەی بەوە کردووە، دۆخی ئاگربەستی ئێستا لە نێوان تاران و واشنتن زۆر هەستیارە و بەهۆی بەرزبوونی ئاستی گرژییەکان، ئەگەری ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی زیاتر لە ئارادایە. ئاژانسەکە هۆشداریشی دا، لە ئەگەری هەرەسھێنانی ئەم هێوربوونەوە کاتییە، ئاسمانی ئێران رووبەڕووی هەڕەشەی جددی و دەستبەجێ دەبێتەوە.