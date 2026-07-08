پێدانی دۆلار بەگەشتیاران کەمکرایەوە بۆ 2 هەزار دۆلار

پێش کاتژمێرێک

بانکی ناوەندیی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، رێنماییەکی نوێی دەربارەی میکانیزمی دابینکردنی دراوی دۆلار بۆ ئەو هاووڵاتیانە بڵاو کردەوە کە گەشت بۆ دەرەوەی وڵات دەکەن.

بەپێی راگەیەندراوێکی بانکی ناوەندی، لە چوارچێوەی گەشەپێدانی بەڕێوەبردنی پرۆسەکانی فرۆشتنی دراوی بیانی و بەرزکردنەوەی کارایی دابەشکردنی سەرچاوەکان، بڕیار درا پشکی نەختیی مانگانەی گەشتیاران بۆ 2000 دۆلاری ئەمریکی کەم بکرێتەوە، لەکاتێکدا پێشتر3000 دۆلار بوو، ئەم هەنگاوە لەگەڵ باشترین شێوازە نێودەوڵەتییەکانی کەرتی بانکیدا دەگونجێت.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم بڕیارە بەشێکە لە پاکێجێکی چاکسازیی رێکخستنی کە بانکی ناوەندی عێراق بە ئامانجی دەستەبەرکردنی گەیشتنی دراوی بیانی بە هەمووان جێبەجێی دەکات، ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت لە سەقامگیرکردنی بازاڕی دراو و بەرزکردنەوەی کارایی بەڕێوەبردنی سەرچاوەکان.

بانکی ناوەندی ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم رێکارانە تەنیا بۆ رێکخستن و بەرزکردنەوەی توانای بانکەکەیە لە رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانکارییە ئابوورییەکان بە شێوەیەکی کارا و بەردەوام. هاوكات بانکەکە هاندەرە بۆ بەکارهێنانی کارتەکانی پارەدانی ئەلیکترۆنی وەک ئامرازێکی سەرەکی و سەلامەت بۆ دابینکردنی خەرجییەکانی گەشتکردن، ئەمەش متمانە بە کەرتی بانکی زیاتر دەکات و خزمەت بە بەرژەوەندییە باڵاکانی ئابووریی وڵات دەگەیەنێت.

دوێنێ سێشەممە، سەرچاوەیەکی ئاگادار ئاشکرای کردبوو کە بانکی ناوەندیی عێراق رێنمایی نوێی بۆ کەمکردنەوەی پشکی دۆلاری گەشتیاران بۆ 2000 دۆلار دەرکردووە.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو سەرچاوەیە، ئەم بڕیارە سەرجەم ئەو هاووڵاتیانە دەگرێتەوە کە لە رێگەی فڕۆکەخانە و دەروازە سنوورییەکانەوە بە مەبەستی گەشتیاری، چارەسەری پزیشکی، خوێندن، حەج و عومرە، یان گەشتی بازرگانی گەشت بۆ دەرەوەی وڵات دەکەن.