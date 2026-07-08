ناوی ئەو فەرمانبەرانەی قەزای خەبات بڵاوکرایەوە کە زەوییان بۆ دەرچووە

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دوای بەڕێوەچوونی پرۆسەی تیروپشک بۆ دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی سنووری سەرۆکایەتیی شارەوانی خەبات، ناوی سوودمەندانی زەوی بڵاوکرایەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 8ـی تەممووزی 2026، پرۆسەی تیروپشک و دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی قەزای خەبات لە هەردوو راژەی مەدەنی و سەربازیدا بەڕێوەچوو.

دوای پرۆسەی تیروپشکەکە، ناوی سوودمەندبووان لە هەردوو کەرتی شارستانی و سەربازی راگەیەندرا و کە ژمارەیان 2600 کەسە.

لەم بارەیەوە ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کردبوو، زیاتر لە 400 پارچەزەوی دیکە بۆ ئەو جووتیارانە ئامادە کراوە کە خاوەن مافن و پرۆسەی رادەستکردنی زەوییەکانی ئەوانیش بە پێی ڕێکارە یاساییەکان جێبەجێ دەکرێت.

دوێنێ سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، دلاوەر مزووری، سەرۆکی شارەوانیی خەبات بە کوردستان24ـی گوتوبوو: "ئەو زەوییانەی دابەش دەکرێن، دەکەونە نێوان کۆمەڵگەی جەدیدە و ناحیەی ڕزگاری، کە شوێنێکی گونجاویان هەیە و دەکەونە سەر ڕێگەی سەرەکیی دووسایدی هەولێر-خەبات."

ئەم پرۆسەیە لە چوارچێوەی بڕیاری مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێت بۆ پێدانی زەوی بە فەرمانبەران بەگوێرەی سیستمی خاڵبەندی. لایەنە پێوەندیدارەکانیش دووپاتی دەکەنەوە کە سەرجەم فەرمانگەکان کارئاسانی و ڕێکارە پێویستەکانیان بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە ئەنجام داوە.