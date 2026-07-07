ئیخلاس دلێمی: هەفتەی داهاتوو مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت و ئاماژە بەوەش دەکات کە بەهۆی پەیڕەوکردنی سیستەمی "ئەسیکۆدا"، داهاتی ناوخۆی هەرێم دابەزینی بەخۆیەوە بینیوە.

ئیخلاس دلێمی، ئەندامی پەرلەمانی عیراق تیشکی خستە سەر دوایین گۆڕانکارییەکانی پەیوەست بە بودجە و مووچەی فەرمانبەران و رایگەیاند، وەزیری دارایی عێراق دیدگایەکی نوێی بۆ بەڕێوەبردنی دارایی هەیە کە جیاوازە لە دیدگە کۆنەکان و دەیەوێت پشتبەستن بە داهاتی نانەوتی زیاد بکات.

ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەتی ئەمجارەی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی، لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە پاڵپشتی دەکرێت و چەندین وڵاتیش بەشداری لەو سندوقانەدا دەکەن کە بۆ گەشەپێدان دروست کراون، ئەمەش نیشانەیەکی ئەرێنییە بۆ باشتربوونی دۆخی ئابووری لە داهاتوودا.

سەبارەت بە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، ئیخلاس دلێمی دووپاتی کردەوە کە گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی باش لەنێوان هەولێر و بەغدا هەیە و گوتی: "مووچەی هەرێمی کوردستان هەفتەی داهاتوو لەگەڵ مووچەی فەرمانبەرانی عێراق خەرج دەکرێت. هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان مافی خۆیانە مووچە وەربگرن وەک هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراق، ئەمە مافێکی رەوایە و چاکەی کەسی تێدا نییە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، دلێمی باسی لە کاریگەرییەکانی سیستەمی "ئەسیکۆدا" کرد و رایگەیاند، بەهۆی پەیڕەوکردنی ئەم سیستەمە، داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە 120 ملیار دینارەوە بۆ 80 ملیار دینار دابەزیوە، ئەمەش جۆرێک لە قەیرانی دروست کردووە، بەڵام جەختی کردەوە کە داهاتە نانەوتییەکان رادەست دەکرێن و مووچەش خەرج دەکرێت.

هەروەها ئاشکرای کرد کە لێژنەیەکی هاوبەش لەنێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بە سەرۆکایەتی وەزیری دارایی عێراق پێکهێندراوە بۆ چارەسەرکردنی کێشە تەکنیکییەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا و هیوای خواست ئەو گفتوگۆیانە ئەنجامی باشیان بۆ هەردوولا هەبێت.