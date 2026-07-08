ئەردۆغان: سزاکانی ئەمریکا لەسەر تورکیا لادراون
سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند، سزا دارایی و سەربازییەکانی ئەمریکا لەسەر وڵاتەکەی لادراون و سەرۆکی ئەو وڵاتەش بە ئەرێنی وەڵامی داواکاریی کڕینی بزوێنەری فڕۆکەی جەنگیی (KAAN) داوەتەوە؛ جەختیشی کردەوە، تورکیا نایەوێت گەرووی هورمز ببێتە گۆڕەپانی شەڕ و ئامادەیی ئەنقەرەشی بۆ میوانداریکردنی دانوستانەکانی ئاشتی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا دووپاتکردەوە.
چوارشەممە 8ی تەممووزی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، لە میانی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد، سزا ئەمریکییەکان لەسەر تورکیا لادراون و بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەمان لەوانەش جێگری سەرۆک، وەزیرانی دەرەوە و بەرگری و سەرۆکی ئەرکانی سوپا شاهیدی ئەوەن کە هیچ سزایەک جێبەجێ ناکرێت. گوتیشی: "کاتێک کێشەیەکمان دەبێت، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بە سوپاسەوە لە ماوەی 24 کاتژمێردا وەڵامی پەیوەندییەکانمان دەداتەوە."
سەرۆککۆماری تورکیا ئاماژەی بەوە کرد، پرسی کڕینی بزوێنەری F-110ی بۆ فڕۆکە جەنگییەکانی (KAAN) لەگەڵ ترەمپ تاوتوێ کردووە و ترەمپیش بە ئەرێنی وەڵامی داوەتەوە. سەبارەت بە فڕۆکەکانی F-35یش گوتی، مەیلی ترەمپ زۆر باشە و کاتێک فڕۆکەکان رادەستی تورکیا بکرێن، جیهان دەبینێت کە ئەمریکا بەڵێنەکەی بردووەتەسەر.
ئەردۆغان رایگەیاند، تورکیا دووەم گەورەترین سوپای پیادەی هەیە لە ناو ناتۆدا و ئەمنییەتی باشووری رۆژهەڵاتی هاوپەیمانێتییەکەی بۆ دەیان ساڵ پاراستووە. گوتیشی: تورکیا لە ریزی ئەو وڵاتە دەگمەنانەیە کە خۆی تانک، فڕۆکەی جەنگی و سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بەرهەم دەهێنێت و لە پیشەسازیی فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا لە پێشەنگەکانی جیهانە.
ئاشکراشی کرد کە لە مانگی ئابەوە فڕۆکەکانی F-16ی تورکی بۆ کاتی دەوریەی ئاسمانیی ناتۆ لە ئیستۆنیا جێگیر دەکرێن، و سەرکردایەتی تورکیا لە کۆسۆڤۆ تا کۆتایی ئەیلوولی 2026 بەردەوام دەبێت. لە کۆبوونەوەکەشدا، سەرکردەکانی ناتۆ ستایشی سوپای ئینیکچەریی تورکیایان کردووە لە کاتی مەراسیمی پێشوازیکردندا.
سەرۆکی تورکیا رەخنەی لە یەکێتیی ئەوروپا گرت کە ماوەی 53 ساڵە تورکیای لە چاوەڕوانیدا هێشتووەتەوە و ئەمەی بە نە حەقی مێژوویی ناوبرد و ئاماژەی دا، پێویستە هەوڵە بەرگرییەکانی ئەوروپا تەواوکەری ناتۆ بن نەک دووبارەکردنەوەی کارەکان. جەختیشی کردەوە، بەبێ بەشداریی تورکیا، کاریگەریی هەوڵە بەرگرییەکانی ئەوروپا زۆر سنووردار دەبێت. ئەردۆغان داوای لادانی بێ مەرجی سەرجەم بەربەستەکانی بەردەم بازرگانیی چەکی لە نێوان هاوپەیمانانی ناتۆدا کرد و توانیشیان ئەم خاڵە لە بەیاننامەی کۆتایی لووتکەکەدا جێگیر بکەن.
سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە، ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد، نایانەوێت گەرووی هورمز ببێتە گۆڕەپانی شەڕ و هیوای خواست عەقڵانییەت بەسەر دانوستانەکاندا زاڵ بێت. لە بارەی ئۆکرانیاشەوە، شەڕەکەی بە "ماشێنی کوشتار بە دە هەمین هەزار قوربانی لە مانگێکدا" ناوزەد کرد و جەختی لەوە کردەوە کە ئامادەن جارێکی دیکە لایەنەکان لە تورکیا کۆبکەنەوە بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی دادپەروەرانە.