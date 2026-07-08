نێچیرڤان بارزانی: پەیوەندییەکانمان لەگەڵ ئیتاڵیا فراوانتر دەکەین

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سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە رێوڕەسمی وەرگرتنی مێدالیای "ئەستێرەی ئیتاڵیا"، ستایشی رۆڵی مێژوویی و هاوکارییە بەردەوامەکانی وڵاتی ئیتاڵیای بۆ هەرێمی کوردستان و عێراق کرد و رایگەیاند، پەیوەندییەکانی هەردوولا بەرەو قۆناخێکی ستراتیژیتر هەنگاو دەنێن.

چوارشەممە، 8ـی تەمموزی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە کاتی وەرگرتنی مێدالیای رێزلێنانی "ئەستێرەی ئیتاڵیا" لە گوتارێکدا رایگەیاند "شانازی دەکەم کە وڵاتی ئیتاڵیا ئەم مێدالیایەم پێدەبەخشێت؛ ئیتاڵیا هەمیشە دۆستێکی متمانەپێکراوی هەرێمی کوردستان بووە و ئێمە بایەخێکی زۆر بە هەڵوێستە سیاسی و دیپلۆماسییەکانی ئەو وڵاتە دەدەین."

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە رۆڵی کاریگەری ئیتاڵیا کرد لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و گوتی "شانازی بەو رۆڵە دەکەین کە ئیتاڵیا لە شەڕی دژ بە داعشدا گێڕاویەتی، پشتگیرییە سەربازییەکانیان لە مەشق و راهێنان بە هێزەکانی پێشمەرگە و پشتیوانیکردنی هێزە عێراقییەکان، کاریگەرییەکی راستەوخۆی هەبوو لە تێکشکاندنی تیرۆر و پاراستنی ناوچەکە."

هەروەها جەختی لەوەش کردەوە، کە هەرێمی کوردستان بە هاوکاریی دۆستەکانی، بەردەوامە لە پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە، کە ئەمەش وەک وەبەرهێنانێک لە ئاسایش و سەقامگیریی عێراق و ناوچەکەدا دەبینرێت.

نێچیرڤان بارزانی باسی لەوە کرد، کە پەیوەندییەکانی هەولێر و رۆما تەنیا لە بواری سەربازیدا قەتیس نەماون، بەڵکو بوارەکانی ئابووری، وەبەرهێنان، خوێندن و شوێنەوارناسیش دەگرێتەوە، سوپاسی تیمە شوێنەوارناسییەکان و زانکۆکانی ئیتاڵیای کرد کە لە پاراستنی میراتی مرۆڤایەتی و لێکۆڵینەوە مێژووییەکان لە کوردستان و عێراقدا رۆڵێکی بەرچاویان هەبووە.

سەبارەت بە هەنگاوە نوێیەکانیش، سەرۆکی هەرێم گوتی "کڕینی زەوی و دروستکردنی باڵەخانەی کونسوڵخانەی گشتیی ئیتاڵیا لە هەرێمی کوردستان، ئاماژەیەکی روونە بۆ برەودانی زیاتر بە پەیوەندییەکان و مانەوەی درێژخایەنیان لە کوردستان."

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، نێچیرڤان بارزانی دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان وەک "نیشتمانێکی ئارام" بۆ سەرجەم پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان دەمێنێتەوە، گوتیشی "ئێمە پابەندین بە پاراستنی کولتووری لێبوردەیی و پێکەوەژیان، کە ئەمە ناسنامەی رەسەنی خەڵکی کوردستانە."

لە کۆتاییدا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە کە هەرێم وەک هاوبەشێکی کارامە و بەرپرسیار لە چەسپاندنی ئاسایشی ناوچەکەدا دەمێنێتەوە و کار دەکەن بۆ فراوانکردنی ئاسۆی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ رۆما و تەواوی پایتەختەکانی ئەوروپا، لەپێناو خزمەتکردن بە نەوەکانی داهاتوو.

مێژووی ئەم خەڵاتە بۆ ساڵی 1947، دەگەڕێتەوە، هەروەها لە ساڵی 2011ـدا، جۆرجیۆ ناپۆلیتانۆ، یازدەیەمین سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە هەموارکراوە و ناوەکەی گۆڕدرا.

هەروەها تاوەکو ئێستا چەندین سەرۆک و سەرکردەی جیهان ئەم خەلاتەیان پێ بەخشراوە.