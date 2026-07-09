مەکتەبی سیاسیی پارتی پیرۆزبایی لە نێچیرڤان بارزانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پیرۆزبایی لە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات بەبۆنەی پێبەخشینی بەرزترین میدالیای رێزلێنانی سڤیلی کۆماری ئیتاڵیا و رایدەگەیەنێت، ئەم خەڵاتە نێودەوڵەتییە گوزارشت لە پێگەی بەهێزی سەرۆکی هەرێم دەکات.

دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی لە پەیامێکی پیرۆزباییدا ئاماژەی بەوە کردووە، "بەبۆنەی بەخشینی بەرزترین میدالیای رێزلێنانی سڤیلی کۆماری ئیتاڵیا بۆ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی بەڕێزیان و گەلەکەمان دەکەین."

لە پەیامەکەدا هاتووە، "بەخشینی ئەم خەڵاتە بەهایەکی بەرز و نێودەوڵەتییە، ئاماژەیە بۆ پێگە و کاریگەریی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتی، هەروەها نیشانەی هەوڵ و هەنگاوەکانی بەڕێزیانە بۆ بەهێزکردنی دیپلۆماسییەتی هەرێمی کوردستان و پتەوکردنی پەیوەندییەکان و پێکەوەژیان و پاراستنی بەها هاوبەشەکان."

دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی جارێکی دیکە خۆشحاڵیی خۆی بەم بۆنەیەوە دەربڕیوە و هیوای سەرفرازی و سەرکەوتنی بەردەوامی بۆ ئەزموونی هەرێمی کوردستان خواستووە.