بەڵگەنامەی رێککەوتنی نهێنیی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ ئاشکرا دەکرێت

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سێبور مەنتک، بەرپرسی پێشووی نووسینگەی هەولێری جووڵانەوەی نەوەی نوێ، بەڵگەنامەیەکی تایبەت بە رێککەوتنێکی نهێنی و مەرجدار لە نێوان شاسوار عەبدولواحید و بافڵ تاڵەبانی لە کاتی دەستبەسەرکردنی سەرۆکی جووڵانەوەکەدا بڵاودەکاتەوە، کە تێیدا وردەکاریی گۆڕینەوەی ئیمتیازاتی دارایی و سیاسی لە نێوان هەردوولادا دەخرێتە روو.

پێنجشەممە، 9ـی تەممووزی 2026، سێبور مەنتک، بەرپرسی پێشووی نووسینگەی هەولێری جووڵانەوەی نەوەی نوێ، بەڵگەنامەیەکی دوو بەشی بڵاوکردەوە کە تێیدا مەرج و داواکارییەکانی نێوان شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ و بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، دەخاتە روو.

بەپێی بەڵگەنامەکە، رێککەوتنێکی پێشوەختە لە نێوان هەردوولادا لە زیندان واژۆ کراوە کە تێیدا بەرژەوەندییە بازرگانی و سیاسییەکان تێکەڵ کراون.

بەشی یەکەم: داواکارییەکانی شاسوار عەبدولواحید لە کاتی زیندانیکردنیدا

بە پێی ئەو بەڵگەنامەیەی کە سێبور مەنتک بڵاوی کردووەتەوە، داواکارییەکانی سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە بافڵ تاڵەبانی بە ئامانجی پاراستنی پێگەی دارایی و بازرگانیی خۆی بووە، کە گرنگترینیان ئەمانەن:

داخستنی دۆسیە یاساییەکان: داخستنی تەواوی دۆسیەکانی دادگا کە پەیوەستن بە رابردوو و ئێستای شاسوارەوە.

گەڕانەوەی موڵکایەتییەکان: وەرگرتنەوەی تەواوی ئەو موڵکانەی کە پێشتر دەستیان بەسەردا گیرابوو.

پشکی حکوومی: وەرگرتنی وەزارەتێک لە حکوومەتی عێراق.

دۆسیەی چاڤی لاند: بێدەنگکردنی تەواوی خاوەن پشکەکان و وەرنەگرتنی هیچ سکاڵایەکی یاسایی لەسەر پڕۆژەی چاڤی لاند لە لایەن دەزگا پەیوەندیدارەکانەوە.

پشتیوانی و پاراستنی بازرگانی: پاراستنی تەواوی بەرژەوەندییە بازرگانییەکان، ژیان و موڵکی خۆی و خانەوادەکەی، لەگەڵ پێشکەشکردنی هاوکاریی ماددی بۆ پڕۆژە بازرگانییەکانی.

بەشی دووەم: داواکاری و مەرجەکانی بافڵ تاڵەبانی لە شاسوار عەبدولواحید

لە لایەکی دیکەوە، بافڵ تاڵەبانی کۆمەڵێک مەرجی سیاسی و راگەیاندنی بەسەر شاسوار عەبدولواحیددا سەپاندووە لە بەرامبەر ئازادکردنی و جێبەجێکردنی داواکارییە بازرگانییەکانی، کە مەرجەکان بریتین لە:

پچڕاندنی پەیوەندی لەگەڵ پارتی: داخستنی دەرگای گفتوگۆ و کۆبوونەوە لەگەڵ شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

کۆنترۆڵکردنی میدیا: بێدەنگکردنی تەواوی میدیاکانی نەوەی نوێ و راگرتنی هەر رەخنەیەک لە سیاسەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و بنەماڵەی تاڵەبانی، بە تایبەتی (بافڵ تاڵەبانی و قوباد تاڵەبانی).

پاشکۆیەتی لە پەرلەماندا: فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان (کە خاوەنی 15 کورسی بووە) بچێتە پاڵ فراکسیۆنی یەکێتی و پابەندی تەواوی بڕیارەکانی ئەو حزبە بێت.

رادەستکردنی پشکی حکوومی: پێشکەشکردنی ئەو پشک و وەزارەتانەی کە لە پێکهێنانی حکوومەتدا بەر نەوەی نوێ دەکەون، بدرێن بە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان.

پابەندبوون بە سیاسەتە گشتییەکانی یەکێتی: پابەندبوونی تەواوی شاسوار عەبدولواحید بە سیاسەتەکانی بافڵ تاڵەبانی لەسەر ئاستی پێکهێنانی حکوومەت، کاراکردنەوەی پەرلەمان و پرسی هەڵبژاردنەکان. هەروەها ئاراستەکردنی گوتاری میدیایی نەوەی نوێ تەنیا بۆ رەخنەگرتن لە سیاسەتەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان و حکوومەتی هەرێم، لەگەڵ پابەندبوون بە هاوئاهەنگی لە پەیوەندییە دەرەکییەکاندا هاوتەریب لەگەڵ سیاسەتی یەکێتی.