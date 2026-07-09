مستەفا چیفتچی: پرۆسەی ئاشتی بووەتە هۆی سەقامگیری ناوچەکە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری ناوخۆی تورکیا رایدەگەیەنێت، لە ماوەی ساڵی رابردوودا 219 چەکداری پەکەکە چەکیان داناوە و خۆیان رادەستی هێزە ئەمنییەکان کردووە، ئاماژە بەوەش دەکات کە قۆناخی "تورکیای بێ تیرۆر " بەردەوامە

مستەفا چیفتچی، وەزیری ناوخۆی تورکیا، لە کاتی بەشدارییکردنی لە بەرنامەیەکی راستەوخۆی یەکێک لە کەناڵە تورکییەکان، هەڵسەنگاندنی بۆ دوایین پێشهاتەکان کرد و رایگەیاند "لە 12ـی ئایاری 2025ـەوە کە گرووپەکانی سەربە پەکەکە چەکیان دانا، تاوەکو ئێستا 219 ئەندام لە رێگەی گفتوگۆ و قایلکردنەوە گەڕاونەتەوە و خۆیان رادەست کردووە."

وەزیری ناوخۆی تورکیا ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی جێگیربوونی ئارامی، فەرمانی داوە ئەو بازگە ئەمنییانەی چیتر پێویستییان بە مانەوە نییە، لاببرێن. لەو چوارچێوەیەشدا باسی لە لادانی بازگەیەکی پشکنین لە سنووری قەزای شەمدینان و جەختی کردەوە کە "ئەم بڕیارە پەیوەندیی بە ناتۆوە نییە و تەنیا بڕیارێکی ناوخۆییە بۆ ئاسانکاریی هاتوچۆی هاووڵاتییان."

سەبارەت بە رەوشی ناوچە سنوورییەکان، چیفچی گوتی "ئێمە باس لە کۆتاییهێنان بە کۆت و زنجیرێکی 50 ساڵە دەکەین. بەهێزبوونی باری ئەمنی وایکردووە چالاکییە کلتووری و گەشتیارییەکان گەشە بکەن." وەک نموونەش، ئاماژەی بە ئەنجامدانی فێستیڤاڵ و چالاکییە وەرزشییەکان کە پێشتر بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزییەکانەوە بە "خەون" دەبینران.

وەزیری ناوخۆ جەختی لەوەش کردەوە، کە وەزارەتەکەیان بە وردی چاودێری پرۆسەی ئاشتی دەکات و بە دابینکردنی تەواوەتی ئاسایش، باری ئابووری و گەشتیاریی ناوچەکەش هەنگاوی گەورەتر دەنێت.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:

26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.

28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.

پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."

1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.

5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە.

بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.

11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.