ئیمارات سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێران دەکات بۆ سەر کوەیت و بەحرەین

پێش 28 خولەک

ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی هێرشە "دوژمنکارییەکانی" ئێران دەکات کە لە ڕێگەی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە هەردوو وڵاتی کوەیت و بەحرەینی کردووەتە ئامانج.

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند "ئەم هێرشانە پێشێلکارییەکی ئاشکرای سەروەریی هەردوو وڵاتی برا، شانشینی بەحرەین و دەوڵەتی کوەیتن، هاوکات هەڕەشەیەکی راستەوخۆشن بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە."

لە بەیاننامەکەدا ئەوەش هاتووە، کە ئیمارات بە توندترین شێوە ئەو هێرشانە رەت دەکاتەوە و جەخت لە هاوپشتیی تەواوی خۆی بۆ کوەیت و بەحرەین دەکاتەوە.

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات ئاماژەی بەوەش کردووە، کە وڵاتەکەی پاڵپشتیی هەموو ئەو هەنگاوانە دەکات کە ئەم دوو وڵاتە بۆ پاراستنی ئاسایش و سەلامەتیی خاک و هاووڵاتییانیان دەیگرنە بەر، و ڕایگەیاند کە پاراستنی ئاسایشی ئەوان بەشێکی دانەبڕاوە لە ئاسایشی ئیمارات.