مارک رووتە : پووتین مانگانە 30 هەزار گەنجی وڵاتەکەی دەکاتە قوربانی

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مارک رووتە، سکرتێری گشتیی ناتۆ رایگەیاند، هێرشەکانی ئۆکرانیا بۆ ناو قوڵایی خاکی رووسیا سەرکەوتوو بووە، ئاماژەی بەوەشکرد، ئێستا مۆسکۆ لە تەنگەژەیەکی ئابووری سەختدا گیریخواردووە و دۆخی دارایی ئەو وڵاتە باش نییە.

پێنجشەممە 9ـی تەمووزی 2026، مارک رووتە سکرتێری گشتی ناتۆ، لە چاوپێکەوتنێکدا تیشکی خستە سەر چەندین دۆسیەی گەرمی ناوچەکە و جیهان، لەوانە لێکەوتەکانی جەنگی ئۆکرانیا لە ناوخۆی رووسیا، هەروەها هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشەکانی کەنداو و پەرەسەندنی گرژییەکانی نێوان تورکیا و ئیسرائیل.

سەبارەت بە رادەی دەسەڵاتی ڤلادیمێر پووتین، مارک رووتە رایگەیاند، هەرچەندە قورسە بە وردی باس لە بەهێزیی پووتین بکرێت، بەڵام ئاشکرایە کە ئابووری رووسیا لە تەنگژەیەکی گەورەدایە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئۆکرانییەکان سەرکەوتوو بوون لە لێدانی قووڵایی خاکی رووسیا و کردنیە ئامانجی ژێرخانی وزە و پیشەسازییە بەرگرییەکان، رووتە گوتیشی: "پووتین ئامادەیە مانگانە نزیکەی 30 هەزار لە گەنجەکانی وڵاتەکەی بکاتە قوربانی، ئەمەش چیرۆکێکی خەمناکە بۆ خێزانەکانیان."

لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، رووتە باسی لە پەیوەندییەکانی ناتۆ لەگەڵ وڵاتانی کەنداو کرد و رایگەیاند، کۆبوونەوەیەکی زۆر باشی لەگەڵ چوار هاوبەشی کەنداو (قەتەر، بەحرەین، ئیمارات و کوەیت ئەنجام داوە، گوتیشی: "ئێمە بەردەوام کار دەکەین بۆ ئەوەی بزانین ناتۆ لە کوێدا دەتوانێت سوودبەخش بێت، بەڵام هەر دەستێوەردانێک لە دەرەوەی خاکی ناتۆ پێویستی بە بڕیارێکی سیاسی هەیە."

سەبارەت بە ئەگەری پێکدادانی تورکیا و ئیسرائیل و چالاککردنی ماددەی پێنجەمی بەرگری هاوبەش، مارک رووتە، رەجەب تەیب ئەردۆغانی بە سەرکردەیەکی زۆر ژیر وەسف کرد، راشیگەیاند، باوەڕی وایە کە تورکیا رێگری دەکات لەوەی دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەربچێت و رۆڵی تورکیا وەک هاوپەیمانێکی گرنگ لە دۆزینەوەی رێگەچارە بۆ رێککەوتن بەرز نرخاند.

لە کۆتاییدا، سکرتێری گشتی ناتۆ رەتیکردەوە پێشبینی بۆ هەنگاوەکانی داهاتووی بنیامین ناتانیاهۆ بکات، جەختی کردەوە، نابێت هێرشەکانی 7ی ئۆکتۆبەری حەماس لەبیر بکرێت کە بووە هۆی دەستپێکردنی ئەم شەڕە، هاوکات گوتی: "نامەوێت پێشبینی ئەوە بکەم کە لە هەنگاوەکانی داهاتوودا چی روودەدات، بەڵام دۆخەکە زۆر ئاڵۆزە."