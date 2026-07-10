بەنداوی دوین؛ پڕۆژەیەکی ستراتیژی بۆ گلدانەوەی 100 ملیۆن مەتر سێجا ئاو

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مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناخەی پڕۆژەی بەنداوی دوینی دانا، کە یەکێکە لە پڕۆژە هەرە ستراتیژییەکانی هەرێمی کوردستان لە کەرتی ئاو و گەشتوگوزاردا.

رۆژی 16ـی ئەیلوولی 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمێکدا بەردی بناغەی پڕۆژەی بەنداوی دوینی دانا. ئەم بەنداوە توانای گلدانەوەی 100 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و بە یەکێک لە پڕۆژە گەورەکانی گلدانەوەی ئاو لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان دادەنرێت.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکانی بەنداوەکە:

شێوازی دروستکردن: بە کۆنکرێتی (RCC) جێبەجێ دەکرێت.

بەرزی بەنداوەکە: 75 مەتر.

درێژی بەنداوەکە: 320 مەتر.

شوێن: لەسەر رووباری شێخ مەموودیان و رووباری شێخ توراب دروست دەکرێت.

هاوکات لەگەڵ دروستکردنی بەنداوەکە، زنجیرەیەک پڕۆژەی دیکەی خزمەتگوزاری ئەنجام دەدرێن، لەوانە دروستکردنی زیاتر لە 10 بەنداو و تافگەی بچووک لە ناوچەکەدا، هەروەها هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران لە رێگەی دووسایدێکی نوێوە بە بەنداوی دوینەوە دەبەسترێنەوە، ئەمەش دەبێتە هۆی ئاسانکارییەک بۆ هاتووچۆی هاووڵاتییان و گەشتیاران.

ئەم پڕۆژەیە تەنیا بۆ گلدانەوەی ئاو نییە، بەڵکو ئامانجی سەرەکی پاراستنی ژینگەیە و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ژێرزەوی لە ناوچەکەدا، هەروەها دەبێتە هۆی گەشەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و دیمەنێکی سەرنجڕاکێش بە ناوچەکە دەبەخشێت کە دەبێتە هۆی راکێشانی گەشتیارێکی زۆر بۆ هەرێمی کوردستان.

لە چوارچێوەی ئەم پڕۆژە مەزنەدا، قەڵای مێژوویی دوین کە یەکێکە لە کۆنترین قەڵاکانی هەرێمی کوردستان و مێژووەکەی بۆ سەردەمی سەڵاحەدینی ئەیوبی دەگەڕێتەوە، نۆژەن دەکرێتەوە. تەواوبوونی پڕۆژەی بەنداوەکە و نۆژەنکردنەوەی قەڵاکە، بەهایەکی مێژوویی و گەشتیاری زیاتر بە ناوچەکە دەبەخشێت و پێشبینی دەکرێت ببێتە یەکێک لە ناوەندە هەرە گرنگەکانی گەشتیاری لەسەر ئاستی هەرێم و دەرەوە.