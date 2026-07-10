بەنداوی بەستۆرە.. پڕۆژەیەکی ستراتیژیی کابینەی نۆیەم بۆ پاراستنی ژێرخانی ئاو

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بەنداوی بەستۆرە لە پارێزگای هەولێر، وەک یەکێک لە پڕۆژە هەرە سەرکەوتووەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەژمار دەکرێت، کە لە ماوەیەکی پێوانەییدا و بە ئامانجی رووبەڕووبوونەوەی وشکەساڵی و پاراستنی سامانی ئاو بونیات نرا.

لە چوارچێوەی کارنامەی کابینەی نۆیەم بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی بۆ بایەخدان بە ژێرخانی ئابووری، بەنداوی بەستۆرە وەک نموونەیەکی دیاری پڕۆژە ستراتیژییەکان دەردەکەوێت. ئەم بەنداوە کە لە 1ی ئابی 2023 بەردی بناخەی بۆ دانرا، بەهۆی کارکردنی چڕ و 24 کاتژمێریی تیمەکان، لە ماوەی تەنیا 1 ساڵدا کارەکانی بەکۆتا هات و لە 1ی تشیرینی یەکەمی 2024 لەلایەن سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە فەرمی کرایەوە.

بەنداوی بەستۆرە کە لە جۆری بەنداوە خاکییەکانە، خاوەن تایبەتمەندیی ئەندازیاریی بەرزە؛ درێژییەکەی 625 مەتر و بەرزییەکەی 33 مەترە. پانایی بەنداوەکە لە بەشی بنکەوە 160 مەترە و لە بەشی لوتکەشدا دەبێتە 10 مەتر. ئەم پڕۆژەیە توانای گلدانەوەی 20 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و دەریاچەکەی رووبەری 108 کیلۆمەتر دووجا دادەپۆشێت.

یەکێک لە وردەکارییە تەکنیکییەکانی ئەم بەنداوە، هەبوونی دەرچەی سەرڕێژبوونە (Spillway) کە بە شێوەی پردێک دروست کراوە و درێژییەکەی 60 مەترە. ئەم دەرچەیە لە کاتی پڕبوونی بەنداوەکەدا، دەتوانێت لە هەر چرکەیەکدا 400 مەتر سێجا ئاو سەرڕێژ بکات، ئەمەش وەک رێکارێکی ئەمنی بۆ پاراستنی بەنداوەکە لە کاتی بارانی بەخوڕدا داڕێژراوە.

بونیاتنانی ئەم بەنداوە لەلایەن کابینەی نۆیەمەوە چەندین رەهەندی گرنگی هەبووە؛ لەوانە کەمکردنەوەی مەترسییەکانی لافاو بۆ سەر شاری هەولێر، بەرزکردنەوەی ئاستی ئاوی ژێرزەوی، و رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ گەشەپێدانی کەرتی گەشتیاری لە ناوچەکەدا.

ئەم پڕۆژەیە وەک بەشێک لە ستراتیژیی درێژخایەنی حکوومەت بۆ مسۆگەرکردنی ئاسایشی ئاو دادەنرێت، کە تێیدا جەخت لەسەر سوودوەرگرتن لە ئاوی باران و سەرچاوە سروشتییەکان دەکرێتەوە بۆ خزمەتکردنی کەرتی کشتوکاڵ و پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان.