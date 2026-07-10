کەرکووک.. "تاق و جووت" وەک درامایەکی نوێخواز و جیاواز بۆ بینەرانی کورد بەرهەمدەهێنرێت

پێش دوو کاتژمێر

زنجیرە درامای کۆمەڵایەتی و کۆمیدی "تاق و جووت"، کە لە سیناریۆ و دەرهێنانی نەژاد نەجمە لە کەرکووک بەرهەمدەهێنرێت، و ئێستا لە قۆناخی دیاریکردنی رۆڵەکاندان بۆ بەشداریپێکردنی دەنگ و رەنگەکانی تەواوی شارەکانی کوردستان.نەژد نەجم دەڵێت، "شێوازی گێڕانەوەی دراماکە مۆدێرن و نوێخوازانەیە، چونکە پشت بە شێوازی ئەڵقەی جیاواز دەبەستێت، بەجۆرێک کە هەر ئەڵقەیەک چیرۆک، کێشە، و تەوەری تایبەت بە خۆی هەیە و لەسەر یەک هێڵی درێژخایەنی باو ناڕوات."

ئەمڕۆ هەینی، 10ی تەمموزی 2026، نەژاد نەجم، دەرهێنەری ئەو زنجیرە درامایە بە کوردستان24ی گوت، "ئەم بەرهەمە کە لە 30 ئەڵقەی جیاواز پێکدێت و من کاری سیناریۆ و دەرهێنانم بۆ کردووە، سەرجەم کاری وێنەگرتنی لە کەرکووک و دەوروبەری ئەنجام دەدەین، لە رووی پێکهاتە و ناوەڕۆکەوە خاوەنی چەندین تایبەتمەندیی بەهێزە کە دەبێتە هۆکاری سەرەکی سەرنجی بینەر، هەروەها یەکەمین خاڵی هێزی ئەم کارە، کۆکردنەوەی تەواوی رەنگ و دەنگەکانی کوردستانە لە رێگەی کاستینگێکی بەرفراوان کە هونەرمەندانی شارە جیاوازەکانی وەک هەولێر، سلێمانی، کەرکووک، دهۆک و تەنانەت رۆژهەڵاتی کوردستانیش لەخۆدەگرێت، ئەمەش نەک هەر دەوڵەمەندییەک بە دیالۆگ و زاراوەکان دەبەخشێت، بەڵکو گیانی یەکگرتوویی هونەریی نیشتمانیش پیشان دەدات."

نەژاد نەجم گوتیشی، "شێوازی گێڕانەوەی دراماکە مۆدێرن و نوێخوازانەیە، چونکە پشت بە شێوازی ئەڵقەی جیاواز دەبەستێت، بەجۆرێک کە هەر ئەڵقەیەک چیرۆک، کێشە، و تەوەری تایبەت بە خۆی هەیە و لەسەر یەک هێڵی درێژخایەنی باو ناڕوات؛ ئەم شێوازە رێگری لە دروستبوونی بێزاری لای بینەر دەکات و وا دەکات تینوێتی بۆ بینینی ئەڵقەی داهاتوو هەمیشە نوێ بێتەوە."

ئەو دەرهێنەرە باس لە چیڕۆکی زنجیرە دراماکە دەکات و دەڵێت، "لە رووی ناوەڕۆکەوە، "تاق و جووت" دەست دەخاتە سەر برین و دیاردە باوەکانی ئەمڕۆی کۆمەڵگە، چ تەکنەلۆژی، یان پەیوەندییە مرۆییەکان و گۆڕانکارییە خێراکان، بەڵام لە بڕی گریان و رەشبینی، ئەم کێشە و دیاردانە لە رێگەی کۆمیدیایەکی رەش یان کۆمیدیای پێشەکەوتن و رەخنەگرتن پێشکەش دەکرێن، کاتێک بینەر پێدەکەنێت بەو کێشانەی کە خۆی رۆژانە تێیدا دەژیت، ئەمەش کاریگەریی پەیامە کۆمەڵایەتییەکە دوو هێندە دەکات و وەک ئاوێنەیەک وایە بۆ مۆدێرنیتە و نەریت لە کۆمەڵگەی ئێمەدا."

زنجیرە درامای "تاق و جووت"، کە لە سیناریۆ و دەرهێنانی نەژاد نەجمە، هونەرمەندانی شارە جیاوازەکانی وەک هەولێر، سلێمانی، کەرکووک، دهۆک و تەنانەت رۆژهەڵاتی کوردستانیش لەخۆدەگرێت.ئێستاش لە دیاریکردنی رۆڵەکانن و بڕیارە بەمزووانە دەست بە بەرهەمهێنانی ئەو زنجیرە درامایە بکەن.