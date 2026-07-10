رێباز حەملان: مەسرور بارزانی سەرکردەی کردار و خاوەن گفتە

پێش دوو کاتژمێر

یاریدەدەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەڵسەنگاندنێکی هەمەلایەنەدا بۆ کارەکانی حەفت ساڵی رابردووی کابینەی نۆیەم، مەسرور بارزانی وەک سەرکردەیەکی خاوەن کردار و پێشەنگ وەسف کرد، کە توانیویەتی وێڕای قەیرانە دارایی و تەندروستییەکان، ژێرخانی ئابووریی هەرێمی کوردستان بپارێزێت و بەهێزی بکات.

هەینی، 10ـی تەممووزی 2026، رێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک، ئامار و دەستکەوتە گرنگەکانی حەوت ساڵی کارکردنی کابینەی نۆیەمی بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی بڵاوکردەوە.

حەملان جەختی لەوە کردەوە کە سەرۆکی حکوومەت "سەرکردەی کردار و خاوەن گفتە" و بە کردەوە متمانەی خۆی بە دۆست و نەیارانی دۆزی کورد سەلماندووە.

یاریدەدەری سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە کرد، مەسرور بارزانی، سەرەتا بۆ دۆست و دوژمنی لە کوردپەروەری و مرۆڤدۆستی، ئایندۆستی، خۆڕاگری و ئازایەتی و فیداکاری و بەردەوامبوون سەلماند، خۆی نەچەماند رووبەڕووی پیلانی دوژمن، کۆرۆنا، هەڕەشە، شەڕ و قەیرانە یەک لە دوای یەکەکان وەستایەوە. زۆر پلانی لە گۆڕنا و زۆری دیکەش ئێستا خەریکە لە گۆڕ دەنێت، نەیارانی بە چۆکدا دێن لەبەردەمیدا .

باسی لەوەش کرد، گرنگ ئەوەیە سەرکردە، خوای گەورە و گەلەکەی لێی رازی بن. کارمان بە بووکەڵەی سیاسیی هەڵتۆقیوی بێ بنەما، بێ مۆراڵ و کاڵفام نییە.

رێباز حەملان بۆ سەلماندنی پێشکەوتنی راستەقینەی ناوچەکە، داتا و ئامارە فەرمییەکانی سەرجەم سێکتەرەکانی خستەڕوو:

کەرتی وزە و رووناکی: گەیاندنی خزمەتگوزاریی کارەبا بە 5,500,000 هاووڵاتی.

پڕۆژەی "هەژماری من": بە دیجیتاڵکردنی سیستەمی دارایی و مووچە کە تا ئێستا 1,000,000 هاووڵاتی لێی سوودمەند بوون.

رەخساندنی هەلی کار: دابینکردنی زیاتر لە 140,000 هەلی کار لە کەرتی جیاوازدا.

کەرتی ژینگەپارێزی: چاندنی 7.7 ملیۆن نەمامی بەرهەمهێنی وەک زەیتوون، فستق و پرتەقاڵ لە چوارچێوەی پشتێنەی سەوزایی هەولێردا.

کەرتی ئاو: جێبەجێکردنی 12 پڕۆژەی فریاگوزاریی ئاو.

کەرتی پیشەسازی: دامەزراندن و خستەگەڕی هەزار و 341 کارگەی جۆراوجۆر لە هەرێم.

کەرتی وەبەرهێنان: پەسەندکردن و جێبەجێکردنی 778 پڕۆژەی وەبەرهێنان.

کەرتی پەروەردە: بونیاتنان و نۆژەنکردنەوەی 3000 قوتابخانە.

کەرتی تەندروستی: پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە ڕێگەی 118 نەخۆشخانە و سەنتەری پزیشکیی پێشکەوتووەوە.

کەرتی گەشتوگوزار: جێبەجێکردنی 164 پڕۆژەی گەشتیاری و پاراستنی شوێنەوارەکان.

رێگەوبان: دروستکردن و نۆژەنکردنەوەی پێنج هەزار و 940 کیلۆمەتر رێگەوبان لە سەرتاسەری هەرێمدا.

خزمەتگوزاریی شارەوانی: جێبەجێکردنی پێنج هەزار و 415 پڕۆژەی خزمەتگوزاریی شارەوانی.

ئاسایشی خۆراک و ئاو: دروستکردنی 9 سایلۆی گەورە و 9 بەنداوی ستراتیژی لە ناوچە جیاجیاکان.

بە دیجیتاڵکردنی دامەزراوەکان: گۆڕینی کارەکان لە سیستەمی کلاسیکییەوە بۆ سیستەمی ئەلیکترۆنی لە پێناو کەمکردنەوەی ڕۆتین.

رێباز حەملان دووپاتی کردەوە کە کاروانی چاکسازی، پتەوکردنی ژێرخانی وزە، ئاو، ئاوەدانی و ئاسایشی خۆراک لە هەرێمی کوردستاندا لەسەر بنەمایەکی پتەو بەڕێوەدەچێت و هێزە نیشتمانییەکان بێ گوێدانە ئاستەنگەکان، هەنگاوەکانی گەشەپێدان بەرەو داهاتوو دەبەن.