نیکۆڵۆ فۆنتانا: پڕۆژەی رووناکی هەنگاوێکی گرنگی حکوومەتی هەرێمە بۆ خزمەتی هاووڵاتییان

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باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق، لە هەڤپەیڤینێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، ستایشی پڕۆژەی رووناکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری و بە پڕۆژەیەکی تەواو کاریگەر و دۆستی ژینگە وەسفی کرد.

هەینی 10ـی تەمووزی 2026، نیکۆڵۆ فۆنتانا، باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق ئاماژەی بەوە کرد، پرۆژەی رووناکی سەرنجی راکێشاوە و رایگەیاند: "ئەوەی لە قسەکردن لەگەڵ خەڵک بیستوومە، پڕۆژەیەکی تەواو کاریگەرە، ئەمە بەڵگەیەکی دیکەی پابەندیی حکوومەتی هەرێمە بۆ باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان بۆ دانیشووانەکەی".

فۆنتانا جەختی لە رەهەندە ژینگەییەکانی پڕۆژەکە کردەوە و گوتی: "ئەوەی بەڕاستی گرنگە و من بەرز دەینرخێنم، ئەوەیە کە لەگەڵ ئەم پڕۆژەی رووناکییەدا، گرنگی بە ژینگەش دەدرێت، بۆیە دەتوانم بڵێم ئەمە پڕۆژەیەکی دۆستی ژینگەیە".

ئەم ستایشانەی باڵیۆزی ئیتاڵیا لە کاتێکدایە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی پڕۆژەی "رووناکی"یەوە کار دەکات بۆ رێکخستنەوەی کەرتی کارەبا و دابینکردنی وزەی بەردەوام بۆ هاووڵاتییان، کە وەک پڕۆژەیەکی ستراتیژیی خزمەتگوزاری هەژمار دەکرێت.