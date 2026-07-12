سایلۆی هەولێر جووتیارانی گوێر و دیبەگە ئاگادار دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەرێوبەرایەتی سایلۆی هەولێر ئاگادارییەکی گرنگ ئاڕاستەی سەرجەم جووتیارانی سنووری گوێر و دیبەگە دەکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، سایلۆی هەولێر لە راگەیەندراوێکیدا ئاشکرای کرد، بڕیارە بەیانی رۆژی دووشەممە، 13-7-2026، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم بۆ ئەو جووتیارانە دەستپێبکات کە نۆرەکانیان دەکەوێتە رۆژانی (13، 14، 15)ی ئەم مانگە.

سایلۆی هەولێر داواشی لەو جووتیارانە کرد لە کاتی دیاریکراودا سەردانی سایلۆی هەولێر بکەن بە مەبەستی رادەستکردنی بەرهەمەکانیان.

ئاماژەی بەوەشداوە، لە ئێستا سیستمی نۆرەگرتن کراوەیە بۆ ئەو جووتیارانەی کە تاوەکو ئێستا نۆرەیان نەگرتووە و دەتوانن ناوی خۆیان تۆمار بکەن.

هاوکات پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە سایلۆکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامیی هەیە و بە پێی دوایین ئامارەکان تا رۆژی هەینی 10ـی تەممووزی 2026، بڕی گشتیی گەنمی وەرگیراو گەیشتووەتە 332 هەزار و 910 تۆن، ئەو بڕ گەنمە دەکاتە دەکاتە رێژەی 86%.

لە 10ـی حوزەیرانی 2026ـەوە، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە 13 سایلۆ دەستی پێکردووە، هەروەها پرۆسەکە لەژێر چاودێریی لایەنە پەیوەندیدارەکاندا بەڕێوەدەچێت بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و دابینکردنی شایستە داراییەکانی جووتیاران، ئامارەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن کە پرۆسەکە لە زۆربەی ناوچەکان قۆناغی پێشکەوتووی بڕیوە و لە تەواوبوونی رێژەی دیاریکراو نزیک دەبێتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، حکوومەتی عێراق بۆ ئەم وەرزە بڕیاری وەرگرتنی 400 هەزار تۆن گەنمی لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان داوە، بە جۆرێک 292 هەزار تۆنی بە نرخی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە چوارچێوەی پلانی کشتوکاڵی، هەروەها 108 هەزار تۆنەکەی دیکەش بە نرخی 500 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە دەرەوەی پلانی کشتوکاڵی وەردەگیرێت.