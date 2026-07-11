ئاماری نوێی پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان

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تا رێکەوتی 10ـی تەمموزی 2026، کۆی گشتیی گەنمی وەرگیراو لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە 332 هەزار و 910 تۆن، کە دەکاتە رێژەی 86%.

پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە سایلۆکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامیی هەیە و بە پێی دوایین ئامارەکان تا رۆژی هەینی 10ـی تەمموزی 2026، بڕی گشتیی گەنمی وەرگیراو گەیشتووەتە 332 هەزار و 910 تۆن، ئەو بڕ گەنمە دەکاتە دەکاتە رێژەی 86%.

بە پێی داتاکانی سەرچاوە فەرمییەکانی چاودێریی پرۆسەکە، دابەشبوونی بڕی گەنمی وەرگیراو بەپێی پارێزگاکان بەم شێوەیەیە:

یەکەم؛ لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە، زۆرترین بڕی گەنم وەرگیراوە کە گەیشتووەتە 124 هەزار و 673 تۆن.

دووەم؛ لە پارێزگای هەولێر، بڕی 113 هەزار و 165 تۆن گەنم لە جووتیاران وەرگیراوە، کە ئەم ئامارە ناوچەکانی گوێڕ و کەندێناوە لەخۆ ناگرێت.

سێیەم؛ لە پارێزگای دهۆک، بڕی 95 هەزار و 71 تۆن گەنم رادەستی سایلۆکان کراوە، کە ئەم بڕەش ناوچەی شێخان و دەوروبەری لە سنووری ماددەی 140 لەخۆ ناگرێت.

لە 10ـی حوزەیرانی 2026ـەوە، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە 13 سایلۆ دەستی پێکردووە، هەروەها پرۆسەکە لەژێر چاودێریی لایەنە پەیوەندیدارەکاندا بەڕێوەدەچێت بە مەبەستی پاڵپشتیکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و دابینکردنی شایستە داراییەکانی جووتیاران، ئامارەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن کە پرۆسەکە لە زۆربەی ناوچەکان قۆناغی پێشکەوتووی بڕیوە و لە تەواوبوونی رێژەی دیاریکراو نزیک دەبێتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، حکوومەتی عێراق بۆ ئەم وەرزە بڕیاری وەرگرتنی 400 هەزار تۆن گەنمی لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان داوە، بە جۆرێک 292 هەزار تۆنی بە نرخی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە چوارچێوەی پلانی کشتوکاڵی، هەروەها 108 هەزار تۆنەکەی دیکەش بە نرخی 500 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە دەرەوەی پلانی کشتوکاڵی وەردەگیرێت.