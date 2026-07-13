دادوەریی عێراق: بە بەهای 69 ملیار دینار دەست بەسەر چەند موڵک و کارگەیەکدا گیرا

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق بڵاویکردەوە، دادگای لێکۆڵینەوەی نەینەوا، تایبەت بە دۆسیەکانی دەستەی دەستپاکی، کۆمەڵێک بڕیاری نوێی دادوەریی سەبارەت بە دۆسیەی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگە، عەدنان جومەیلی و تۆمەتبارانی دیکە راگەیاند، کە بە تۆمەتی تاوانەکانی سپیکردنەوەی پارە و گەندەڵی دارایی دەستبەسەر کراون.

ئەم بڕیارانە وەک بەشێک لە ڕێکارە یاساییەکان بۆ بلۆککردنی سەرمایە گوماناوییەکان و پاراستنی ماڵی گشتی دەرچوون، کە تێیدا دادگا بڕیاری دا بە دەستبەسەرداگرتنی 9 موڵکی بازرگانی و 3 کارگەی بەرهەمهێنانی ئارد لە شاری مووسڵ، کە بەهای گشتییان دەگاتە نزیکەی 69 ملیار دیناری عێراقی، لە پاڵ ئەمەشدا دەستبەسەر 7 شاحنەی نوێی گواستنەوەدا گیراوە کە بەهای هەر یەکێکیان بە 200 هەزار دۆلار دەخەمڵێندرێت.

پەیوەست بە وردەکاریی بەهای بازاڕیی ئەو موڵکانە، دادگاکە روونکردنەوەی دا، کە بەهای خانوبەرە بازرگانییەکانی چەقی شاری مووسڵ نزیکەی 45 ملیار دینارە و بەهای کارگەکانی ئاردیش بە 24 ملیار دینار دەخەمڵێندرێت، هەروەها ئاشکرای کرد کە تۆمەتبارە هەڵاتووەکان بۆ شاردنەوەی سەرچاوە نایاساییەکەی، ئەم موڵکانەیان بە ناوی کرێکارەکانی خۆیانەوە تۆمار کردووە.

لەبەر ئەوەی ئەم خانوبەرە و کارگانە پڕۆژەی زیندوون و قازانجی بەردەوامیان هەیە، دادگا بڕیاریدا بە دامەزراندنی پاسەوانی دادوەریی بۆ بەڕێوەبردن و پاراستنیان، بەجۆرێک کە بەردەوامیی کارەکانیان مسۆگەر بێت و تەواوی داهاتە داراییەکانیان بۆ دەوڵەت بگەڕێتەوە، لە هەمان کاتدا دادگا جەختی لەسەر بەردەوامیی رێکارە یاساییەکان و بەدواداچوون بۆ دەستگیرکردنی تۆمەتبارە هەڵاتووەکان کردەوە تا ئەو کاتەی دۆسیەکە بە شێوەیەکی کۆتایی لە پێناو وشککردنی سەرچاوەکانی دەوڵەمەندبوونی نایاسایی یەکلا دەکرێتەوە.

هەر ئەمڕۆ دوەشەممە، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ گێڕانەوەی سامانی گشتی و لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکانی گەندەڵی، توانیویانە بەهەماهەنگی هەرێمی کوردستان دەست بەسەر 375 کیلۆگرام زێڕدا بگرن کە پەیوەندی بە دۆسیەی بریکاری وەزارەتی نەوتەوە هەیە.