نەوزاد شێخ کامیل: داوای درێژکردنەوەی ماوەی وەرگرتنی گەنممان کردووە

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بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، پڕۆسەی وەرگرتنی گەنمی ئەمساڵ بە سەرکەوتوویی بەڕێوەچووە و بەهۆی درەنگ پێگەیشتنی بەرهەم لە پارێزگای دهۆک، داوای درێژکردنەوەی وادەی وەرگرتنی گەنم کراوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24، تیشکی خستە سەر چەند پرسێکی گرنگی پەیوەست بە گەنمی جووتیاران و رایگەیاند: "لە هەندێک ناوچەی پارێزگای دهۆک بەهۆی باران و نزمی پلەی گەرما، گەنم درەنگ پێگەیشتووە و جووتیاران تازە دەستیان بە دروێنە کردووە، بۆیە داوامان کردووە چەند رۆژێک وادەی وەرگرتنی گەنم درێژ بکرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین تەواوی ئەو بەرهەمەی ماوە وەری بگرین. هەروەها 15ـی ئەم مانگە وەرگرتنی گەنم لە جووتیاران کۆتایی پێ دێت"

بە گوتەی نەوزاد شێخ کامیل وەرگرتنی بڕی گەنمی جووتیاران لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەمشێوەیە بووە:

هەولێر 117,678.50 تۆن دهۆک 103,349.30 تۆن سلێمانی 133,921.62تۆن

دەکاتە 91%ـی کۆی گشتی گەنمی وەرگیراو.

سەبارەت بە چارەنووسی ئەو گەنمەی کە لە دەرەوەی پلانی سایلۆکان دەمێنێتەوە، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژەی بەوە کرد، بە فەرمانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیژنەیەک پێکهاتووە و لەگەڵ چەند کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت وەک خۆشناو و قەیوان و 11 کۆمپانیای دیکە کۆبوونەتەوە، بۆ ئەوەی گەنمی زیادەی جووتیاران بە نرخێکی گونجاو بکڕنەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، نەوزاد شێخ کامیل دەربارەی شایستە داراییەکانی جووتیاران گوتی: "دوێنێ وەزیری بازرگانی قسەی کرد لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران باسی شایستە داراییەکان کرا کە هی ساڵی 2025ە لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 141 ملیار دینار ماوەتەوە، بڕیاریشە حکوومەتی عێراق مانگانە بڕە پارەیەک لە مێزانیەی تەرخان بکات بۆ ئەوەی بەسەر جووتیاراندا دابەش بکرێت و تەواوی پارەکەیان پێ بدرێت."

دەربارەی جیاوازی پڕۆسەی ئەمساڵ لەگەڵ ساڵانی رابردوو، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی روونی کردەوە، ئەمساڵ سیستەمی حجزی پێشوەختە لە رێگەی ئەپلیکەیشنێکی مۆبایلەوە جێبەجێ کراوە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی قەرەباڵغی و راگرتنی ئۆتۆمبێل لەبەردەم سایلۆکان بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بێتەوە. گوتیشی: "ئەم سیستمە ئاسانکارییەکی گەورە بوو بۆ جووتیاران، چونکە هەم کاتیان بۆ گەڕایەوە و هەم تێچووی بارهەڵگرەکانیشیان لەسەر کەم بووەوە."