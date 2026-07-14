سەرۆکوەزیران سەرەخۆشی لە شێخ نەهرۆ کەسنەزانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی کۆچی دوایی خوشکییەوە؛ پەیامێکی سەرەخۆشی ئاراستەی شێخ نەهرۆ شێخ محەمەد کەسنەزانی، سەرۆکی تەریقەتی عەلییەی قادری کەسنەزانی لە جیهان کرد.

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی:

بەڕێز شێخ نەهرۆ شێخ محەمەد کەسنەزانی، سەرۆکی تەریقەتی عەلییەی قادری کەسنەزانی لە جیهان.

بۆ کۆچی دوایی خوشکی بەڕێزتان خاتوو (سەردەشت شێخ محەممەد)، پرسە و سەرەخۆشیتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم. خوای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و سەبر و ئارامییش بە بنەماڵە بەڕێزەکەتان ببەخشێت.

‎مەسرور بارزانی

‎سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان