ترەمپ لە کۆشکی سپی پێشوازی لە عەلی زەیدی دەکات

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بڕیارە ئێوارەی ئەمڕۆ کاتژمێر 6:00 بە کاتی هەولێر، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بکات. لە کۆبوونەوەکەدا کە شاندێکی گەورەی وەزاری و بازرگانی یاوەری زەیدی دەکەن، چەندین پرسی گرنگی سیاسی و ئابووری تاوتوێ دەکرێن.

پەیامنێری کوردستان24 لە واشنتن رایگەیاند، بڕیارە کاتژمێر 6:00ی ئێوارەی ئەمڕۆ بە کاتی هەولێر، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە کۆشکی سپی پێشوازی لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بکات و کۆببنەوە، چاوەڕوانیش دەکرێت کۆبوونەوەکەیان کاتژمێرێک بخایەنێت.

لە سەردانەکەیدا بۆ واشنتن، 27 وەزیر و پەرلەمانتار و بەرپرسی باڵای عێراقی یاوەری عەلی زەیدی دەکەن، لەگەڵ شاندێکی گەورە لە بازرگان، وەبەرهێنەر و میدیاکاران.

دیارترین ئەو کەسایەتییانەی یاوەری سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکەن بریتین لە: فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوە، فالح ساری وەزیری دارایی، باسم خوزەیر وەزیری نەوت، عەلی وەهیب وەزیری کارەبا و مستەفا جومعە وەزیری بازرگانی.

جگە لە وەزیرەکان، هەریەک لە نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی، قاسم عەبوودی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق و سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان لە ناو شاندەکەدان. هاوکات ژمارەیەک پەرلەمانتار، راوێژکار و بەرپرسی سەربازی و دەیان میدیاکاریش گەیشتوونەتە واشنتن.

بڕیار وایە لە پەراوێزی ئەم سەردانەدا، شاندە عێراقییەکە دەیان کۆبوونەوە و دیداری جیاواز لەگەڵ بەرپرسان، کۆمپانیاکان و وەبەرهێنەرانی ئەمریکی ئەنجام بدەن.