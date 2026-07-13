هەولێر.. رێزلێنان لە هونەرمەندانی خاوەن پلەی ماستەر و دکتۆرا بەڕێوەچوو

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لەلایەن لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان، مەراسیمی رێزلێنان بۆ 21 هونەرمەند رێکخرا کە لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا، خوێندنی باڵای خۆیان لە زانکۆکان تەواو کردووە و پلەی ماستەر و دکتۆرایان لە بوارە جیاوازەکانی هونەر، بەتایبەتی شێوەکاری و موزیک، بەدەست هێناوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەمموزی 2026، هیوا سوعاد، سەرۆکی لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بە کوردستان24ی گوت، "ئەو مەراسیمی رێزلێنانە تەنیا بۆ پیرۆزبایی لە سەرکەوتنی ئەو هونەرمەندانە نەبوو، بەڵکو هەوڵێک بوو بۆ جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی خوێندنی ئەکادیمی و توێژینەوەی زانستی دەتوانێت بنەمایەکی بەهێز بۆ گەشەی هونەر و داهێنان دروست بکات. هەروەها هونەرمەندی ئەمڕۆ، پێویستی بە ئەزموونی مەیدانی تەنیا نییە، بەڵکو پێویستی بە زانیاریی ئەکادیمی و لێکۆڵینەوەی بەردەوامیش هەیە، تاکو بتوانێت بەرهەمێکی کاریگەر و بەهێز بخوڵقێنێت."

هیوا سوعاد گوتیشی، "لە ماوەی چەند ساڵی دواییدا ژمارەیەکی بەرچاو لە هونەرمەندانی کورد هەوڵیان داوە لەگەڵ بەردەوامبوون لە کاری هونەری، خوێندنی باڵاش تەواو بکەن. ئەو هەنگاوە وای کردووە ژمارەیەک لە شێوەکاران، موزیکژەنان و توێژەرانی هونەر ببنە خاوەن پلەی ماستەر و دکتۆرا و بە توێژینەوە و بابەتە زانستییەکانیان، خزمەتێکی نوێ بە بوارە هونەرییەکان بکەن."

دەربارەی تێکەڵکردنی زانست و هونەر، هیوا سوعاد دەڵێت، " تێکەڵبوونی زانست و هونەر، هۆکارێکی گرنگە بۆ دروستبوونی بەرهەمی نوێ و پەرەپێدانی رەخنەی هونەری. ئەو هونەرمەندانەی خوێندنی باڵایان تەواو کردووە، دەتوانن لە رێگەی وانەوتنەوە، توێژینەوە، نووسین و بەرهەمهێنانی کاری داهێنەرانە، بەشدارییەکی کاریگەر لە گەشەپێدانی ژیانی هونەری کوردستان بکەن."

هیوا سوعاد باسی لەوەش کرد، " زانکۆ و دامەزراوە ئەکادیمییەکان، لەگەڵ دامەزراوە هونەرییەکان، دەتوانن هاوکاری یەکتر بن بۆ دروستکردنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ پەروەردەکردنی جیلێکی نوێ لە هونەرمەندانی خوێندەوار؛ جیلێک کە بتوانێت لە ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا بە بەرهەم و توێژینەوەی زانستی بناسرێت."

هیوا سوعاد باس لە گرنگیی ئەو مەراسیمی رێزلێنانە دەکات و دەڵێت، "ئەم بۆنەیە هەروەها دەرفەتێک بوو بۆ ناساندنی ئەو ئەنجامانەی کە هونەرمەندان لە توێژینەوەکانیاندا پێی گەیشتوون و چۆنیەتی سوودوەرگرتن لە زانیاریی ئەکادیمی لە پەرەپێدانی شێوەکاری، موزیک و بوارەکانی تری هونەر. هەروەها داهاتووی هونەری کوردستان، زیاتر لە هەر کاتێکی تر، پێویستی بە هونەرمەندانی خوێندەوار و توێژەر هەیە."

هیوا سوعاد ئاماژەی بەوەش دا، " ئەم جۆرە مەراسیمانە دەتوانن هاندەرێکی باش بن بۆ گرنگیدانی زیاتر بە خوێندن، توێژینەوە و گەشەپێدانی هونەر، و هاوکات پەیوەندیی نێوان زانست و داهێنان بەهێزتر بکەن، چونکە کۆمەڵگەیەک کە زانست و هونەری تێدا هاوبەش بن، دەتوانێت بناغەیەکی پتەوتر بۆ داهاتووی کولتووری خۆی دابنێت."

لەلایەن لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندانی، ئەمڕۆ دووشەممە، 13ی تەممووزی 2026، مەراسیمی رێزلێنان بۆ 21 هونەرمەند، لە باخچەی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە هەولێر بەڕێوەچوو.