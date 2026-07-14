ترەمپ بۆ کوردستان24: چەندین گرێبەست لەگەڵ عێراق واژۆ دەکەین

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لە میانەی کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیی هاوبەشدا لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، وەڵامی پرسیارێکی کوردستان24ـی دایەوە و جەختی لەسەر پەرەپێدانی هاوبەشیی ستراتیژی لە کەرتی وزە و نەوت کردەوە. هاوکات عەلی زەیدی دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان پێگەیەکی سەرەکیی لە نەخشەی سیاسیی عێراقدا هەیە و هیچ جیاکارییەک لە مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێمدا ناکرێت.

سێشەممە 14ـی تەممووزی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە وەڵامی پرسیارێکی رەحیم رەشیدی، بەڕێوەبەری نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن، رایگەیاند: "ئێمە لەگەڵ حکوومەتی بەغدا خەریکی کارکردنێکی یەکجار باش و هاوبەشین. عێراق بەهۆی سامانی نەوتەکەیەوە خاوەنی توانایەکی یەکجار گەورەیە و ئێمە چەندین رێککەوتنی ستراتیژی واژۆ دەکەین کە دەبنە هۆی زیادبوونی ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت و رەخساندنی دەرفەتی کاری زۆر بۆ هەردوو وڵات."

هاوکات، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە وەڵامەکەی بۆ کوردستان24" سەرنجی خستە سەر پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و رایگەیاند: هەرێمی کوردستان بەشێکی یەکجار گرنگی عێراقە."

زەیدی جەختی لەسەر پرەنسیپی یەکسانی کردەوە و ئاماژەی دا، هیچ جیاوازییەک لە نێوان هەرێم و ناوچەکانی دیکەی عێراقدا نییە و وەک یەک مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە سەرۆکوەزیرانی عێراق لە یەکەم گەشتی فەرمیدا لە واشنتنە و پرسی وزە و هاوبەشیی ئابووری لە سەرووی ئەجێندای کۆبوونەوەکانی لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەمریکادایە.