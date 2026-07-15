پەرلەمانتارێکی ئێران داوای هێرشی زەمینی بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا دەکات

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مەنوچهر موتەکی، وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئێران و پەرلەمانتاری ئێستای ئەو وڵاتە، ئەمڕۆ چوارشەممە 15ـی تەممووزی 2026، داوای کرد هێرشێکی زەمینی راستەوخۆ بکرێتە سەر یەکێک لە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا و سەربازانی ئەمریکی بە دیل بگیرێن.

ئەم لێدوانە توندانە لە چوارچێوەی گرژییە سەربازییە بەردەوامەکانی نێوان ئەمریکا و ئێراندا دێن، مەنوچهر موتەکی پێشنیازی کردووە، نابێت تەنیا بە وەڵامدانەوەی مووشەکی بوەستن، بەڵکو پێویستە هێرشی زەمینی بوێرانە بۆ سەر بنکە ناوچەییەکانی ئەمریکا بکرێت.

مەنوچهر موتەکی رایگەیاند "پێشنیازی من ئەوەیە هێرشێکی زەمینی بکەینە سەر یەکێک لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا و 100 یان سەدان سەربازی ئەمریکی بە دیل بگرین و بیانهێننەوە بۆ ئێران."

موتەکی هۆکاری پێشنیازەکەی بۆ ئەوە گەڕاندەوە، ئەگەر ئەمریکا بوێری بکات و هەر بەشێک لە خاکی ئێران وەکو دوورگەی خارگ بکاتە ئامانج یان کۆنترۆڵی بکات، ئەوا ئێران مافی خۆیەتی لە رێگەی دابەزینی هێزی زەمینی و هێلیکۆپتەرەوە بچێتە ناو بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا وەک خاکی ئەوان دێتە ئەژمار.

ئەو پەرلەمانتارە رەخنەی لە هەوڵەکانی هێورکردنەوەی دۆخەکە گرت و ئاماژەی بەوە کرد کە "لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد" یان یاداشتەکانی لێکتێگەیشتنی پێشوو تەنیا پلانێکی خەڵەتاندنی ئەمریکی بوون و واشنتن نایەوێت گفتوگۆی جددی بکات.

ئەم لێدوانانە هاوکاتن لەگەڵ ئاڵوگۆڕی هێرشە موشەکی و ئاسمانییەکانی نێوان سوپای ئەمریکا و سوپای پاسدارانی ئێران، لە ناوەڕاستی ململانێیەکی توند بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاسایش و دەریاوانی لە گەرووی هورمزدا.

لەلایەکی دیکەوە، سوپای پاسداران ئەمڕۆ چوارشەممە، نامەیەکی ئاراستەی گەلی کوەیت کرد و تێیدا جەختی لەوە کردەوە کە هیچ دوژمنایەتییەکی لەگەڵ کوەیتدا نییە؛ بەڵکو بە ئامانجگرتنی کوەیت لە چوارچێوەی وەڵامدانەوەی هێرشەکانی ئەمریکادایە، سوپای پاسداران داواشی لە کوەیتییەکان کرد کە هێزەکانی ئەمریکا لە خاکەکەیان دەربکەن.