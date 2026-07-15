لە یەک مانگدا 6250 حاڵەتی جیابوونەوە لە عێراق تۆمار کراوە

بەغدا لە ریزبەندی یەکەمی هەڵوەشاندنەوەی خێزانەکان دایە

پێش دوو کاتژمێر

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق ئاماری گرێبەستەکانی هاوسەرگیری و حاڵەتەکانی جیابوونەوەی بۆ مانگی حوزەیرانی 2026 بڵاوکردەوە.

بەپێی نوێترین راگەیەنراوی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق بۆ مانگی حوزەیرانی 2026، کە ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، بڵاوکراوەتەوە؛ رێژەی جیابوونەوە لە دادگاکانی وڵاتدا هێشتا بەرزە.

ئامارەکان دەریدەخەن لە ماوەی یەک مانگدا 6250 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمار کراون. لە بەرانبەردا 28085 گرێبەستی هاوسەرگیریش کراون.

دادگای تێهەڵچوونەوەی بەغدا لە هەردوو ناوچەی رەسافە و کەرخ زۆرترین رێژەیان تۆمار کردووە. لە رەسافە 4172 گرێبەستی هاوسەرگیری و 1310 حاڵەتی جیابوونەوە هەبوون. لە کەرخ 3306 هاوسەرگیری و 1140 جیابوونەوە تۆمار کراون. بەمەش پایتەخت دەبێتە قوربانیی یەکەمی هەڵوەشاندنەوەی خێزانەکان.

دوای بەغدا، پارێزگای نەینەوا بە تۆمارکردنی 2907 هاوسەرگیری و 572 جیابوونەوە دێت. پاشان پارێزگای بەسرە دێت بە 2403 هاوسەرگیری و 626 جیابوونەوە. لە ئەنبار 1655 هاوسەرگیری و 336 جیابوونەوە تۆمار کراون.

هەروەها لە کەربەلا 1295 گرێبەستی هاوسەرگیری و 335 جیابوونەوە هەبوون. پارێزگای موسەننا کەمترین رێژەی تۆمار کردووە، بە جۆرێک 621 هاوسەرگیری و تەنیا 108 حاڵەتی جیابوونەوەی تێدا بووە.

دیاردەی جیابوونەوە لە عێراق لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا بەردەوام لە زیادبووندایە، ئەمەش بووەتە جێگەی نیگەرانیی دامەزراوە فەرمی و کۆمەڵایەتییەکان. بەپێی راپۆرتەکان و بەدواداچوونەکانی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، چەندین هۆکار لە پشت ئەم بەرزبوونەوەیەوە هەن. هاوسەرگیریی پێشوەختە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکییەکان، بەهۆی نەبوونی ئامادەیی تەواوی گەنجان بۆ پێکهێنانی خێزان.

لە پاڵ ئەوەشدا، خراپیی باری ئابووری، بێکاری و نەبوونی یەکەی نیشتەجێبوونی سەربەخۆ، گوشارێکی زۆر دەخەنە سەر ژیانی هاوسەران.

شارەزایانی کۆمەڵایەتی ئاماژە بەوە دەکەن، بەکارهێنانی نادروستی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان و مۆبایلە زیرەکەکان هۆکارێکی دیکەی زۆربوونی کێشە خێزانییەکانن. سەرەڕای بەرزبوونەوەی رێژەی هاوسەرگیری بە شێوەیەکی گشتی، بەردەوامبوونی زیادبوونی ژمارەی جیابوونەوەکان مەترسیی لەسەر ئایندەی خێزانەکان لە وڵاتدا دروست کردووە.