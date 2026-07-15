سوهاد شەممەری بۆ کوردستان24: مانگی ئەیلوول چەکی گرووپەکان رادەستی دەوڵەت دەکرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

سوهاد شەممەری، توێژەری سیاسی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 وردەکارییەکانی لوتکەی نێوان دۆناڵد ترەمپ و عەلی زەیدی دەخاتە روو و رایدەگەیەنێت، عێراق بەرەو وەرچەرخانێکی مێژوویی هەنگاو دەنێت کە تێیدا ئابوری جێگەی هەماهەنگی سەربازی دەگرێتەوە و تاوەکو مانگی ئەیلوولی داهاتووش تەواوی چەکی گروپەکان رادەستی دەوڵەت دەکرێنەوە.

رۆژی چوارشەممە، 15ی تەممووزی 2026، سوهاد شەممەری ئاماژەی بەوە کرد، لوتکەی تەمموزی 2026 لە واشنتن، رەنگدانەوەی دیدگایەکی نوێی دۆناڵد ترەمپە کە دەیەوێت هێزەکانی بکشێنێتەوە و لە بەرامبەردا پاڵپشتییەکی بەهێزی ئابووری پێشکەشی بەغدا بکات. شەممەری گوتی: "عێراق بە هەنگاوی جێگیر و بە پاڵپشتیی مەرجەعیەتی ئایینی و واشنتن بەرەو کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا دەچێت، مانگی ئەیلوولی داهاتووش دەبێتە وادەی یەکلاکەرەوە بۆ کۆتاییهێنان بە چەکداریی گرووپەکان."

ئەو توێژەرە سیاسییە باسی لەوەش کرد، عەلی فالح زەیدی وەک کەسایەتییەکی ئابووریی توانیویەتی متمانەیەکی گەورەی ترەمپ بەدەستبهێنێت، بە جۆرێک ترەمپ وەک "سەرکردەیەکی گەنج " وەسفی کردووە کە دەتوانێت سەقامگیریی بۆ ناوچەکە بگێڕێتەوە. شەممەری دەڵێت: "ئەمە گۆڕانکارییەکی گەورەیە و عێراق لە ناوچەکەدا دەبێتە پردێکی ستراتیژی بۆ بەیەکبەستنەوەی وڵاتانی کەنداو و تورکیا و سوریا و ئوردن."

سەبارەت بە کەرتی وزە و وەبەرهێنان، سوهاد شەممەری ئاشکرای کرد کە رێککەوتنی گەورە لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکییەکان کراوە، لەوانە کۆمپانیای "HKN Energy" بۆ پەرەپێدانی کێڵگەی نەوتی حەمرین. گوتیشی: "ئەم جوڵە ئابوورییە ئامانجیەتی بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە سێ ساڵی داهاتوودا بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بکات."

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا بۆ کوردستان24، شەممەری تیشکی خستە سەر پرسی چاکسازی و گەندەڵی و رایگەیاند، عەلی زەیدی بەڵێنی داوە شەڕی گەندەڵی بکات تەنانەت ئەگەر لەسەر ژیانیشی بکەوێت. ئاماژەی بەوەش کرد، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بە تەواوی پاڵپشتی ئەم چاکسازییە دارایی و بانکییانە دەکات بۆ ئەوەی عێراق ببێتە وڵاتێکی گەشەسەندوو لە رووی ئابورییەوە.