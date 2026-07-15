هاوپەیمانان لە ماوەی 27 خولەکدا هەشت درۆنیان لە ئاسمانی هەولێر خستە خوارەوە
دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاند: هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، توانیویانە ژمارەیەک فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بیخەنە خوارەوە، بێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانیی لێ بکەوێتەوە.
دژەتیرۆری کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەمشەو چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە کاتژمێر 20:53 تا کاتژمێر 21:20، بە سەرکەوتوویی توانیویانە هەشت فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بخەنە خوارەوە.
بە پێی راگەیەنراوەکە، خۆشبەختانە هێرشەکان هیچ جۆرە زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە و دۆخی پایتەخت ئارامە.
لە لایەکی دیکەوە بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر، بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، پڕۆسەی فڕین و نیشتنەوەی فڕۆکەکان بە پێی خشتەی دیاریکراوی خۆیان بەڕێوەدەچن و کایەی ئاسمانیی پایتەخت پارێزراو و ئاساییە.