ترەمپ: بەمزووانە شکست بە ئێران دەهێنین

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، وڵاتەکەی گەڕاوەتەوە بۆ پێگەی بەهێزی خۆی لەسەر ئاستی جیهانی و جەختی کردەوە، ئێران لە ئێستادا خوازیاری گەیشتنە بە رێککەوتن لەگەڵ واشنتن.

چوارشەممە 15ـی تەمووزی 2026، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، لەبارەی پەیوەندییەکان لەگەڵ تاران ئاماژەی بەوە کرد، ئیدارەکەی تاوتوێی بارودۆخەکە و میکانیزمی گەیشتن بە رێککەوتنێکی گشتگیر دەکات، گوتیشی: "ئێران دەیەوێت رێککەوتن بکات، بۆیە ئێمە دەرفەتەکان هەڵدەسەنگێنین"، بەبێ ئەوەی کاتی دیاریکراو یان وردەکاری کۆبوونەوەکان ئاشکرا بکات.

سەرۆکی ئەمریکا لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا هێرشی توندی کردە سەر دیموکراتەکان و بەوە تۆمەتباری کردن کە سیاسەت نازانن و تەنها بەڵێنی بێکردار دەدەن"، ئاماژەی بەوەش کرد، ئیدارەکەی توانیویەتی ئابووری ئەمریکا ببوژێنێتەوە و رێژەی هەڵئاوسان بە رێژەی 25% کەم بکاتەوە.

لە بارەی وەبەرهێنانەوە، ترەمپ رایگەیاند، ئەمریکا بووەتە مەڵبەندێکی گەورەی بازرگانی و توانیویانە نزیکەی 20 ملیار دۆلار وەبەرهێنان رابکێشن، ئاماژەی بەوەش کرد، کۆمپانیا جیهانییەکان بۆ دروستکردنی کەشتی دێنە ئەمریکا، ئەمەش وەک نیشانەیەک بۆ بەهێزیی کەرتی پیشەسازی و بازرگانی وڵاتەکەی وەسف کرد.

لە کۆتاییدا، ترەمپ جەختی لەسەر پەرەپێدانی توانا سەربازییەکان کردەوە و رایگەیاند، بەرهەمهێنانی موشەک و سیستەمە بەرگرییە ئاسمانییەکان زیاد دەکەن. ئاماژەی بەوەش کرد کە سوود لە تەکنەلۆژیای سەردەم وەردەگرن بۆ بەرهەمهێنانی چەکی کوالیتی بەرز بۆ ئەوەی زۆرترین سوود بە بەرژەوەندییە ستراتیژییەکانی ئەمریکا بگەیەنن.