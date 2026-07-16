عەلی زەیدی: بە هیچ شێوەیەک چاوپۆشی لە هێرشکردنە سەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان ناکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند؛ بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە درۆنییەی دەکەم کە ئاسمانی هەولێری کردە ئامانج.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تەممووزی 2026، عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیوەیەتی؛ ئەم جۆرە هەوڵە ناتوانن ئیرادەی گەل و خۆڕاگرییان لەناو بەرن. هەروەها ئاماژەی بەوەش داوە، ئەم هێرشانە هەوڵێکی شکستخواردوون بۆ پەکخستنی کاروانی بنیاتنانی دەوڵەت و تێکدانی ئاشتی کۆمەڵایەتی، راشگەیەندراوە، بە هیچ شێوەیەک چاوپۆشی لەم جۆرە کردەوانە ناکرێت.

هەر لەم چوارچێوەیەدا، رێنمایی داوە بە سەرجەم دامەزراوە و دەزگا ئەمنییە پەیوەندیدارەکان کە هەماهەنگی تەواو لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئامانج لەم هەماهەنگییە، گرتنەبەری هەموو رێکارە پێویستەکانە بۆ رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم جۆرە هێرشانە و رووبەڕووبوونەوەی هەر لایەن و گرووپێک کە بیەوێت زیان بە ئاسایشی هاووڵاتیانی عێراق لە هەر شوێنێکی وڵات بگەینێت.

شەوی چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، لە راگەیاندراوێکدا دژەتیرۆری هەرێمی کوردستان رایگەیاند: هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی، توانیویانە ژمارەیەک درۆنی بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بیخەنە خوارەوە، بێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانیی لێ بکەوێتەوە.

دژەتیرۆری کوردستان، ئاشکرای کرد، هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە کاتژمێر 20:53 تا کاتژمێر 21:20، بە سەرکەوتوویی توانیویانە هەشت درۆن بۆمبڕێژکراو لە ئاسمانی شاری هەولێر تێکبشکێنن و بخەنە خوارەوە.

بەگوێرەی راگەیەنراوەکە، خۆشبەختانە هێرشەکان هیچ جۆرە زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە و دۆخی پایتەخت ئارامە.