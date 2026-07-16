راگرتنی هەناردەی گاز بەرهەمهێنانی کارەبای کەم کردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی کارەبا رایگەیاند، بەهۆی دروستبوونی گرفتێکی ئەمنییەوە لە کێڵگەی گازی کۆرمۆر، هەناردەی گاز کەم بووەتەوە و بەو هۆیەوەش بەرهەمهێنانی کارەبا بە بڕی 2500 مێگاوات دابەزیوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، گرفتێکی ئەمنی لە کێڵگەی کۆرمۆر دروست بووە و بووەتە هۆی کەمبوونەوەی هەناردەی گاز بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا. بەم هۆیەشەوە بەرهەمهێنانی کارەبای نیشتمانی بە بڕی 2500 مێگاوات کەم بووەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، وەزارەتی کارەبا هاوبەشانی ئاگادار کردووەتەوە ئەم دۆخە کاتییە و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر هێڵن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و دەستپێکردنەوەی هەناردەی گاز بۆ وێستگەکانی کارەبا بە شێوەیەکی ئاسایی.

هەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، کۆمپانیای "دانە گاز" لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، بەهۆی بوونی هەڕەشەی باوەڕپێکراو لەسەر ئاسایش و توندبوونەوەی دۆخی ناوچەکە، بڕیاریان داوە هەموو دامەزراوە سەرەکییەکانی بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر بە شێوەیەکی کاتی دابخەن.

کۆمپانیاکە ئاماژەی بەوە دا، چاودێریکردنی دۆخەکە بەردەوامە و بۆ ئەم مەبەستەش لە نزیکەوە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی و بەغدا دەکەن.

کێڵگەی گازی کۆرمۆر دەکەوێتە سنووری قەزای چەمچەماڵ و سەرچاوەی سەرەکیی دابینکردنی غازی سروشتییە بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان.

لە ماوەی رابردووشدا کێڵگەکە چەندین جار رووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆنی بووەتەوە و هەموو جارێکیش بووەتە هۆی کوژانەوەی گشتیی کارەبا و کەمبوونەوەی پێدانی کارەبای نیشتمانی بە هاووڵاتییان.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام لە هەوڵدایە لەگەڵ حکوومەتی عێراق بۆ دابینکردنی ئاسایشی زیاتر بۆ ئەو دامەزراوە ستراتیژییانە و رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە رووداوانە.