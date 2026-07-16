کارەبای عێراق: راگرتنی گازی کۆرمۆر دەبێتە هۆی لەدەستدانی 1400 مێگاوات کارەبا
وەزارەتی کارەبای عێراق رایگەیاند: بەهۆی بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکەوە، دابینکردنی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر لە هەرێمی کوردستان راگیراوە، ئەمەش هۆشداریی لێکەوتووەتەوە لە بارەی ئەگەری لەدەستدانی نزیکەی هەزار و 400 مێگاوات لە توانای بەرهەمهێنانی تۆڕی نیشتمانیی کارەبا.
پێنجشەممە، 16ـی تەممووزی 2026، ئەحمەد تورکی جیاد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، وەزارەتەکە بە فەرمی ئاگادار کراوەتەوە کە دابینکردنی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بەهۆی بارودۆخی ئەمنیی ناوچەکەوە راگیراوە.
هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، لە ئەگەری بەردەوامبوونی ئەم راگرتنەدا، تۆڕی نیشتمانیی کارەبا نزیکەی هەزار و 400 مێگاوات لە توانای بەرهەمهێنانی خۆی لەدەست دەدات.
بە پێی راگەیەنراوەکە، وەزارەتەکە دەستبەجێ سەرجەم رێکارە پێویستەکانی گرتووەتەبەر و پلانێکی نائاسایی بۆ بەڕێوەبردنی تۆڕی کارەبا ئامادەکردووە.
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبا دووپاتیشی کردەوە، لە هەماهەنگیی بەردەوامدایە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ چاودێریکردنی پێشهاتەکان، تاوەکوو گەڕانەوەی یەکەکانی بەرهەمهێنان بۆ دۆخی ئاسایی و کارکردنیان بە تەواوی توانای خۆیانەوە مسۆگەر بکرێت.
هاوکات ئەحمەد تورکی، داوای لە هاووڵاتییان کردووە لەم ماوەیەدا هاوکار بن لە بەکاربردنی ژیرانەی وزەی کارەبادا.
ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ کۆمپانیای "دانەغاز" لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کردبوو، بەهۆی بوونی هەڕەشەی باوەڕپێکراو لەسەر ئاسایش و توندبوونەوەی دۆخی ناوچەکە، بڕیاریان داوە هەموو دامەزراوە سەرەکییەکانی بەرهەمهێنان لە کێڵگەی کۆرمۆر بە شێوەیەکی کاتی دابخەن.
کێڵگەی گازیی کۆرمۆر دەکەوێتە سنووری قەزای چەمچەماڵ و سەرچاوەی سەرەکیی دابینکردنی گازی سروشتییە بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان.
لە ماوەی رابردووشدا کێڵگەکە چەندین جار رووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆنی بووەتەوە و هەموو جارێکیش بووەتە هۆی کوژانەوەی گشتیی کارەبا و کەمبوونەوەی پێدانی کارەبای نیشتمانی بە هاووڵاتییان.
حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام لە هەوڵدایە لەگەڵ حکوومەتی عێراق بۆ دابینکردنی ئاسایشی زیاتر بۆ ئەو دامەزراوە ستراتیژییانە و رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە رووداوانە.