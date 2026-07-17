فەرمانگەی رێکخراوەکان بەڵێنی رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاوتر بۆ کارە مرۆییەکان دەدات

پێش کاتژمێرێک

پرسی باج، دەستبەری کۆمەڵایەتی، راپۆرتی دارایی ساڵانە و ئەو ئاستەنگانەی رووبەڕووی کاری رێکخراوەیی دەبنەوە، تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەی بەرفراوانی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی بوون لەگەڵ بەشێکی بەرچاو لە رێکخراوەکانی دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ.

سەرۆکایەتیی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ئامانجی خستنەڕووی دوایین گۆڕانکاری و پێشکەشکردنی ئاسانکاری لە کارەکانیاندا، کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی لەگەڵ رێکخراوەکانی سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئەنجامدا.

بە پێی راگەیەنراوی فەرمانگەی رێکخراوەکان، لە کۆبوونەوەکەدا، کە بە ئامادەبوونی نوێنەرانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بەڕێوەچوو، نزیکەی 150 رێکخراوی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەشدار بوون. تێیدا هەریەک لە فەلاح حەسەن، سەرۆکی فەرمانگەی رێکخراوەکان و هەردی ئەحمەد، جێگری سەرۆکی فەرمانگە، بە چڕی تیشکیان خستە سەر ئەو گۆڕانکاری و ئاسانکارییانەی کە لە ماوەی رابردوودا لەلایەن فەرمانگەکەیانەوە کاریان لەسەر کراوە و جێبەجێ کراون.

هاوکات، پلان و بەرنامەی ئاییندەی فەرمانگەکە سەبارەت بە سەرجەم بابەتەکانی پەیوەست بە کاری رێکخراوەیی خرایەڕوو، بە تایبەتی پرسی راپۆرتی دارایی ساڵانەی رێکخراوەکان، باج، دەستبەری کۆمەڵایەتی و چەند بابەتێکی دیکەی پەیوەندیدار.

بەشێکی گرنگی کۆبوونەوەکە بۆ دیالۆگ و گوێگرتن لە سەرنج، تێبینی، رەخنە و پێشنیارەکانی نوێنەرانی رێکخراوە بەشداربووەکان تەرخان کرا. لەو بەشەدا باس لە دۆخی گشتیی کارەکان و گرنگترین ئەو ئاستەنگ و ئاڵنگارییانە کرا کە دێنە رێی کاری رێکخراوەیی لە ناوچەکەدا.

لە بەرامبەردا، سەرۆکایەتیی فەرمانگە جەختی کردەوە کە تەواوی تواناکانی خۆی دەخاتە گەڕ بۆ رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو، تاوەکوو رێکخراوەکان بتوانن باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بکەن بۆ خزمەتی مرۆڤایەتی و نیشتیمان.

هەر لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی هاوشێوەی رابردوو، بەردەوام دەبێت لە ئەنجامدانی کۆبوونەوەی لەم شێوەیە لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، بە مەبەستی گرنگیدانی زیاتر بە کاری رێکخراوەیی لە هەرێمەکەدا.