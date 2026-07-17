قەتەر سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەکات

قەتەر پاڵپشتیی خۆی بۆ سەروەری و ئاسایشی عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاند، کە ئەم هێرشانە پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراق و هەرێمی کوردستانە، هەروەها پێشێلکردنی ئاشکرای بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتییە.

هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی قەتەر، لە راگەیەنراوێکدا، وێڕای بە توندی سەرکۆنەکردنی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان، جەخت لەسەر پێویستیی دوورخستنەوەی ناوچەکە لە لێکەوتەکانی ئەم جۆرە هێرشە بێ پاساوانە دەکاتەوە.

هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەم هێرشانە پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراق و هەرێمی کوردستانە، هەروەها پێشێلکردنی ئاشکرای بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتییە.

وەزارەتەکە داوای بەردەوامبوون لەسەر رێڕەوی گفتوگۆ، دیپلۆماسی و هێورکردنەوەی گرژییەکان دەکات، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لەسەر هەردوو ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، وەزارەتەکە هاوسۆزیی تەواوی وڵاتەکەی لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە و پاڵپشتیی خۆی بۆ سەرجەم ئەو رێکارانە نیشان دەدات کە لە پێناو پاراستنی سەروەری و ئاسایشی خۆیاندا دەیانگرنەبەر.

ئەمەش لە کاتێکدایە، چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر، پێنج فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە ئاسمانی پایتەختی هەرێمی کوردستان لە لایەن سیستەمی بەرگریی ئاسمانییەوە تێکشکێنران و خرانە خواروە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆش لە کاتژمێر 4:19 تا 5:25، هێزەکانی هاوپەیمانان هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە، بەبێ ئەوەی هیچ زیانێکی گیانی لێ بکەوێتەوە.

هەروەها شەوی چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، هێرشێکی هاوشێوە کرایە سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان؛ لەو هێرشەشدا هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە نێوان کاتژمێر 20:53 تا 21:20، توانیبوویان هەشت فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆمبڕێژکراوی دیکە لە ئاسمانی هەولێر تێکبشکێنن، کە دیسانەوە هیچ زیانێکی لێ نەکەوتبووەوە.