بەڕاک: هەرێمی کوردستان رۆڵێکی گرنگ لە سەقامگیریی عێراق و ناوچەکەدا دەگێڕێت

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نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا، لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی ئێکس نووسیویەتی،" هەرێمی کوردستان بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و ئاشتی و بوژانەوە، رۆڵێکی گرنگ لە عێراق و ناوچەکە بە گشتی دەگێڕیت".

هەینی 17ـی تەممووزی 2026، تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا، لە واشنتن خۆشحاڵیی خۆی بە بینینی بەیان سامی عەبدولڕەحمان، راوێژکاری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەربڕی، هاوکات نووسیویەتی،" هەرێمی کوردستان فاکتەرێکی گرنگی سەقامگیری و ئاشتییە و رۆڵێکی گەورە و گرنگ دەگێڕێت بۆ هێنانەدی ئاشتی لە تەواوی ناوچەکە".

بەڕاک رایگەیاندووە: "هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە گێڕانی رۆڵێکی سەرەکی و کاریگەر لە چەسپاندنی سەقامگیری، ئاشتی و بووژانەوە لە سەرتاسەری عێراق و تەواوی ناوچەکەدا."

ئەم ستایشانەی تۆم بەڕاک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا لە کاتێکدایە، هەرێمی کوردستان بەشێکی گرنگی ئەو شاندە فەرمییەیە کە بۆ ئەنجامدانی چەندین دیداری دیپلۆماسی و واژۆکردنی رێککەوتنامەی ستراتیژی لە واشنتنە.