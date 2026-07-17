ئەمریکا هاوبەشیی عێراق و سووریا بۆ کاراکردنەوەی رێڕەوی وزە بەرز دەنرخێنێت

"پڕۆژەی بۆریی نەوتی عێراق و سووریا سەقامگیریی ناوچەکە بەهێزتر دەکات"

پێش 28 خولەک

ئەمریکا پێشوازی لە بڕیاری حکوومەتەکانی عێراق و سووریا دەکات بۆ نۆژەنکردنەوەی هێڵی بۆریی نەوتی خاوی نێوان هەردوو وڵات، کە لە قۆناخی سەرەتاییدا توانای گواستنەوەی رۆژانە 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەیە.

هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، کە واشنتن پێشوازی لە بڕیاری هەردوو حکوومەتی عێراق و سووریا دەکات بۆ بەرەوپێشبردنی پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی هێڵی بۆریی نەوتی خاوی نێوان عێراق و سووریا، وەک پڕۆژەیەکی لەپێشینەی ژێرخان کە خاوەن گرنگییەکی ستراتیژیی دوو لایەنە و هەرێمییە.

بە پێی راگەیەنراوەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، هەردوو وڵاتی عێراق و سووریا درک بە ئامانجی ستراتیژیی سەر لە نوێ کاراکردنەوەی ئەم رێڕەوە گرنگەی وزە دەکەن، کە بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق بە بازاڕەکانی هەناردەکردنی دەریای ناوەڕاست و دەرەوەیەوە دەبەستێتەوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، دوای نۆژەنکردنەوەی بۆرییەکە، ئەم پڕۆژە گرنگە لە قۆنازی سەرەتاییدا توانای گواستنەوەی ڕۆژانە ٢ ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی دەبێت.

وەزارەتەکە دەشڵێت: رێککەوتەنەکەی ئەمڕۆ وەرچەرخانێکی گرنگە بۆ ناوچەکە و بۆ پەیوەندییەکانی نێوان سووریا و عێراق، هەورەها پابەندبوونی هەردوو وڵات بە کارکردنی هاوبەش بۆ نۆژەنکردنەوە و کارپێکردنی هێڵەکە، هاوکار دەبێت لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە رێگەی گەشەسەندنی ئابوورییەوە.