سیپان شێروانی: دەست بە رەوانەکردنی گاز بۆ هەرێمی کوردستان کرا

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند: دوا بە دوای راگرتنی بەرهەمهێنانی گازی سروشتی لە لایەن کۆمپانیای داناغازەوە، بە شێوەیەکی کردەیی دەست بە ڕەوانەکردنی بڕی 140 تۆن گاز بۆ هەرێمی کوردستان کراوە.

هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، سیپان شێروانی، ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی فەیسبووک بڵاوی کردەوە، دوا بە دوای راگرتنی بەرهەمهێنانی گازی سروشتی لە لایەن کۆمپانیای داناغازەوە، بە هەوڵی وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان و بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزیری نەوتی فیدراڵ، ڕەزامەندی درا لەسەر پڕکردنەوەی بۆشایی گازی هەرێمی کوردستان.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، لە پێناو پەلەکردن لە ناردنی گازی سروشتی بۆ هەرێمی کوردستان، بە ئەرکی خۆمان هەڵساین و بەدواداچوون و چاودێریی پێویستمان بۆ رێکارەکان کرد لەگەڵ بریکاری وەزیری بۆ کاروباری گاز، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای پڕکردنەوە و خزمەتگوزاریی گازی فیدراڵ و کۆمپانیای گواستنەوەی گاز.

شێروانی دەشڵێت: ئەمڕۆ بە شێوەیەکی کردەیی، دەست بە هەناردەکردنی بڕی 140 تۆن گاز بۆ هەرێمی کوردستان کرا، ئێمە بەردەوام لەسەر هێڵ دەبین بۆ ئەوەی ئەم بڕە لە رۆژانی داهاتوودا زیاد بکرێت، چونکە بڕی ئێستا کەمە و بەشی پێداویستییە تەواوەکانی هەرێمی کوردستان ناکات.