چەندان گرێبەستی گەورەی ئابووریی لە نێوان کوردستان و ئۆزبەکستان واژۆ دەکرێن

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هەولێر و تاشکەنت بە مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەکانیان و واژۆکردنی گرێبەستی گەورە لە بوارە جیاوازەکاندا، کۆڕبەندێکی فراوانی ئابوورییان لە وڵاتی ئۆزبەکستان رێکخستووە.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، کۆڕبەندی ئابووریی نێوان هەرێمی کوردستان و ئۆزبەکستان لە شاری تاشکەنت بەڕێوەدەچێت.

لەم بارەیەوە کاوار ساڵح، نێردراوی کوردستان24 بۆ رووماڵکردنی کۆڕبەندەکە رایگەیاند، ئۆزبەکستان دەیەوێت هەرێمی کوردستان بکاتە دەروازەیەک بۆ گەیشتن بە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هاوکات هەرێمی کوردستانیش دەیەوێت ببێتە پردێک بۆ بەستنەوەی ئاسیای ناوەڕاست بە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە.

هاوکات نەوزاد غەفوور، سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی سلێمانی بە کوردستان24ـی راگەیاند، نزیکەی 150 بازرگانی هەرێمی کوردستان بەشدارییان لە کۆڕبەندەکەدا کردووە و لە بەرانبەردا 161 بازرگان و خاوەنکاری ئۆزبەکستانی ئامادەن. گوتیشی، حکوومەتی ئۆزبەکستان ئامادەیە شارەزایی و ئەزموونی خۆی لە بوارە جیاوازەکاندا بخاتە خزمەت هەرێمی کوردستانەوە.

سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازیی سلێمانی ئاماژەی بە بوارەکانی وەبەرهێنان دا و روونی کردەوە، دەرفەتی زۆر باش هەن بۆ کارکردنی هاوبەش لە کەرتەکانی پیشەسازیی کیمیایی، کشتوکاڵ، زێڕ، کانزاکان و بەرهەمهێناندا.

جەختیشی کردەوە، لەمیانی ئەم کۆڕبەندەدا چەندان گرێبەستی گەورە و ستراتیژی لە نێوان کۆمپانیاکانی هەردوو لادا واژۆ دەکرێن، کە سوودی ئابووریی هاوبەش بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و ئۆزبەکستانیش دەبێت. دووپاتیشی کردەوە، لە داهاتوودا، ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان هەردوولادا زۆر زیاتر دەبێت.

نەوزاد غەفوور گوتیشی، وڵاتی ئۆزبەکستان سەرکەوتنی گەورەی لە راکێشانی سەرمایەی بیانیدا بەدەست هێناوە، بە جۆرێک قەبارەی وەبەرهێنانی بیانی لەو وڵاتەدا گەیشتووەتە 70 ملیار دۆلار. بۆ ئەوەی کۆمپانیا بیانییەکان بە ئاسانی کار بکەن، یاساکانی وەبەرهێنان لە هەردوولا هەموار کراونەتەوە و ئاسانکاریی زۆر کراوە. داواش لە سەرمایەدارانی هەرێمی کوردستان کراوە روو لە بازاڕەکانی ئۆزبەکستان بکەن و لەوێش وەبەرهێنان بکەن.

پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئۆزبەکستان لە ماوەی رابردوودا پێشکەوتن و گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. لە مانگی کانوونی یەکەمی 2025ـدا شاندێکی بازرگانیی ئۆزبەکستان سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد و چەندین یاداشتی لێکتێگەیشتن لە نێوان هەردوو لادا بۆ پەرەپێدانی کەرتی تایبەت و وەبەرهێنانی هاوبەش واژۆ کران.

لە درێژەی ئەم هەوڵانەدا، یەکێتیی ژوورە بازرگانییەکانی هەرێمی کوردستان شاندێکی فراوانی بە بەشداریی زیاتر لە 150 بازرگان و سەرمایەدار پێکهێنا بۆ بەشداریکردن لە کۆڕبەندی ئابووریی تاشکەنت لە 17 و 18ـی تەممووزی 2026.