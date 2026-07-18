بەرپرسی خانمانی نەوەی نوێ لە هەولێر دەستلەکارکێشانەوەی خۆی لە حزبەکە راگەیاند

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شەیما تەحسین حسێن، بەرپرسی خانمانی جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە پارێزگای هەولێر، بە فەرمی دەستلەکارکێشانەوەی خۆی لە جووڵانەوەکە راگەیاند و هۆکاری ئەم بڕیارەی بۆ ناڕەزایەتی بەرامبەر بەو رێککەوتنانە گەڕاندەوە کە لە بەرژەوەندیی کەسیی سەرۆکی جووڵانەوەکە ئەنجام دراون.

شەممە 18ی تەممووزی 2062، شەیما تەحسین حسێن، بەرپرسی خانمانی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، لە سنووری پارێزگای هەولێر، وازهێنانی یەکجاریی خۆی بۆ تەواوی میدیاکان راگەیاند. ناوبراو جەختی کردەوە، ئەم بڕیارەی دوای هەڵوێستە نەرێنییەکانی سەرکردایەتیی جووڵانەوەکە دێت، بەتایبەت سەبارەت بەو پرسەی کە بە "رێککەوتنی زیندان" ناوی برد.

شەیما تەحسین بە توندی ئیدانەی سیاسەتەکانی شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێی کرد ئاماژەی داوە، "300 هەزار دەنگی هاووڵاتییانی بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە تایبەتەکانی خۆی فرۆشتووە."

شەیما تەحسین دووپاتی کردەوە، "لەم ساتەوە هیچ جۆرە پەیوەندییەکی رێکخراوەیی و سیاسیم بە جووڵانەوەی نەوەی نوێوە نەماوە."