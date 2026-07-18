دوای ئەمریکا؛ سەرۆکوەزیرانی عێراق دەچێتە تاران و ئەنقەرە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی عێراق، دوای کۆتاییهاتنی گەشتە فەرمییەکەی بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، زنجیرەیەک سەردانی گرنگ بۆ وڵاتانی دراوسێ ئەنجام دەدات. بڕیارە لە کۆتایی ئەم مانگەدا زەیدی سەردانی تاران و ئەنقەرە بکات تاوەکو چەندین دۆسیەی هەستیاری وەک هاوردەکردنی گاز، هەناردەکردنی نەوت و پرسی ئاو لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو دوو وڵاتە تاوتوێ بکات.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، سەباح ساڵحی، سەرکردە لە رەوتی نیشتمانیی حیکمە، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ "کوردستان 24" ئاشکرای کرد، ئامادەکارییەکان بۆ سەردانی سەرۆکوەزیران بۆ تاران لە رۆژانی 23 و 24ـی تەممووز، دەستیان پێکردووە. ئاماژەی بەوەش کرد، شاندی یاوەری زەیدی بۆ ئێران جیاواز دەبێت لەو شاندەی لەگەڵ خۆی بردبووی بۆ ئەمریکا و بڕیارە چەندین یاداشتی لێکتێگەیشتن و رێککەوتنی نوێ لە نێوان هەردوو وڵاتدا واژۆ بکرێت.

سەبارەت بە دۆسیەی وزە، ئەو سەرکردەیەی رەوتی حیکمە سەرنجی خستە سەر گرفتەکانی هاوردەکردنی گازی ئێرانی و گوتی: "عێراق بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە ناتوانێت بە نەختینە پارەی گازی ئێران بدات، تەنانەت ئەو پێشنیازەش کە بڕیاربوو لە بەرامبەر گازدا کەلوپەل بە ئێران بدرێت، رێگەی پێنەدراوە." چاوەڕوان دەکرێت ئەم بابەتە یەکێک بێت لە تەوەرە سەرەکییەکانی گفتوگۆکانی زەیدی لە تاران.

هاوکات لەگەڵ ئەم پێشهاتانەدا، بەگوێرەی زانیارییەکانی "کوردستان24" سەرۆکوەزیرانی عێراق لە رۆژانی 28 و 29ـی تەممووزدا، گەشتێکی فەرمی بۆ تورکیا ئەنجام دەدات. بڕیارە زەیدی لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا و گەورە بەرپرسانی ئەو وڵاتە کۆببێتەوە.

تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکانی ئەنقەرە بریتین لە هەناردەکردنی نەوت، دۆزینەوەی میکانیزمێک بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی عێراق و هەرێمی کوردستان لە رێگەی بەندەری جەیهانی تورکییەوە'؛ دۆسیەی ئاو، گەیشتن بە رێککەوتنێکی دادپەروەرانە لەسەر پشکی عێراق لە ئاوی رووبارە هاوبەشەکان. و پرسی پەیوەندییە بازرگانییەکان، بەهێزکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان هەردوو وڵات.