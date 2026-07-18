پۆلیسی هەولێر: رووداوەکەی بازاڕی قەیسەری بەهۆی کێشەی کۆمەڵایەتی بووە

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بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە روونکردنەوەیەکدا رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە 18ـی تەممووزی 2026، لە بازاڕی قەیسەریی ناو زێڕنگەران بەهۆی کێشەیەکی کۆمەڵایەتیی کۆنەوە، دەمەقاڵێ و شەڕ لە نێوان دوو لایەندا روویدا.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، بەپێی راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، بە هۆی کێشەیەکی کۆمەڵایەتیی کۆنی نێوان دوو لایەن، رووداوێکی تەقەکردن لە بازاڕی قەیسەری و نێو زێڕنگەران روویداوە، بەهۆیەوە هاووڵاتییەک بریندار بووە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، هێزەکانی پۆلیسی هەولێر دەستبەجێ گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و توانیویانە هەردوو لایەنی شەڕەکە دەستگیر بکەن.

لە کۆتاییدا پۆلیسی هەولێر رایگەیاندووە، لە ئێستادا بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر، پەڕاوی لێکۆڵینەوەی یاسایی بۆ رووداوەکە رێکخراوە و رێکارەکان دەستیان پێکردووە تاوەکو یاسا بەرامبەر هەمووان سەروەر بێت.