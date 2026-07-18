سیاسی

پۆلیسی هەولێر: رووداوەکەی بازاڕی قەیسەری بەهۆی کێشەی کۆمەڵایەتی بووە

کوردستان بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر رووداوی ته‌قه‌كردن کێشەی کۆمەڵایەتی

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە روونکردنەوەیەکدا رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە 18ـی تەممووزی 2026، لە بازاڕی قەیسەریی ناو زێڕنگەران بەهۆی کێشەیەکی کۆمەڵایەتیی کۆنەوە، دەمەقاڵێ و شەڕ لە نێوان دوو لایەندا روویدا.

شەممە 18ـی تەممووزی 2026، بەپێی راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، بە هۆی کێشەیەکی کۆمەڵایەتیی کۆنی نێوان دوو لایەن، رووداوێکی تەقەکردن لە بازاڕی قەیسەری و نێو زێڕنگەران روویداوە، بەهۆیەوە هاووڵاتییەک بریندار بووە. 

ئاماژەی بەوەشکردووە، هێزەکانی پۆلیسی هەولێر دەستبەجێ گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و توانیویانە هەردوو لایەنی شەڕەکە دەستگیر بکەن.

لە کۆتاییدا پۆلیسی هەولێر رایگەیاندووە، لە ئێستادا بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر، پەڕاوی لێکۆڵینەوەی یاسایی بۆ رووداوەکە رێکخراوە و رێکارەکان دەستیان پێکردووە تاوەکو یاسا بەرامبەر هەمووان سەروەر بێت.

 
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