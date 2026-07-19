حکوومەتی هەرێمی کوردستان گەنمی ماوەی جووتیاران دەکڕێتەوە

پێش 26 خولەک

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا بە کڕینەوەی گەنمی زیادەی جووتیاران کە لە سایلۆکان وەرنەگیرابوو، پڕۆسەکەش لە سبەی دووشەممەوە دەستپێدەکات و بۆ ماوەی مانگێک بەردەوام دەبێت.

ئەحمەد جەمیل، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەمموزەوە بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: ئەنجوومەنی باڵای کشتوکاڵ و ئاسایشی خۆراک بە ئامادەبوونی نوێنەرانی وەزارەتەکانی (کشتوکاڵ، بازرگانی، پلاندانان) و هەردوو کۆمپانیای (خۆشناو و قەیوان)، بڕیاریان دا گەنمی ماوەی جووتیاران بە نرخی 400 هەزار دینار بۆ هەر تەنێک بکڕنەوە، بەو مەرجەی گەنمەکە لەگەڵ ستاندارد و مۆسەفاتی عێراقی بگونجێت.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، پڕۆسەی وەرگرتنی گەنمەکە لە سبەی 20ـی تەمموزی 2026 دەستپێدەکات تاوەکو 20ـی ئابی 2026، بەردەوام دەبێت، جووتیاران دەتوانن لە رێگەی بەڕێوەبەرایەتییەکانی کشتوکاڵی قەزاکانەوە ناوی خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوەی بە هەمان میکانیزمی سایلۆکان گەنمەکانیان ڕادەست بکەن.

ئامارەکانی وەرگرتنی گەنم و بڕی ماوە

بەپێی ئەو داتایانەی بەڕێوەبەری کشتوکاڵی دهۆک بۆ کوردستان24ـی ناردووە، تاوەکو ئێستا بڕێکی زۆر لە گەنمی جووتیاران وەرگیراوە و تەنیا بڕێکی کەم لەو پشکەی دیاریکرابوو ماوەتەوە. بەپێی خشتەی وەزارەتی بازرگانی، دۆخەکە بەم شێوەیەیە:

هەولێر: لە کۆی 122,680 تەن، بڕی 120,717 تەن وەرگیراوە (تەنیا 1,963 تەن ماوە).

دهۆک: لە کۆی 116,083 تەن، بڕی 115,104 تەن وەرگیراوە (979 تەن ماوە).

سلێمانی: لە کۆی 150,209 تەن، بڕی 140,798 تەن وەرگیراوە (9,411 تەن ماوە).

هەڵەبجە: لە کۆی 11,028 تەن، بڕی 10,760 تەن وەرگیراوە (268 تەن ماوە).

کۆی گشتی ئەو گەنمەی لە چوارچێوەی پشکی دیاریکراوی حکوومەتی عێراق (400,000 تەن) بۆ هەرێم وەرگیراوە، بریتییە لە 387,379 تەن، و تەنیا 12,621 تەنی ماوە.

ئەمەش لەکاتێکدایە کە بەرهەمی گەنمی ئەمساڵی پارێزگای دهۆک بە تەنیا گەیشتووەتە 600,000 تەن، بەڵام پشکی وەرگرتنی لە سایلۆکان تەنیا 116,083 تەن بووە.

ئەم بڕیارە نوێیەی حکوومەت بارگرانییەکی زۆر لەسەر شانی جووتیاران کەمدەکاتەوە، کە پێشتر بەهۆی کەمبوونی پشکی وەرگرتن لە سایلۆکان، ناچار بوون گەنمەکانیان لە بازاڕی رەش و بە نرخێکی زۆر کەمتر بفرۆشن.