لەژێر چاودێری سەرۆک بارزانی یەکەمین کۆنگرەی هەژاری موکریانی لە تاراوگە بەڕێوەدەچێت

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لەژێر چاودێری و سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، یەکەمین کۆنگرەی هەژاری موکریانی، لەژێر ناونیشانی "بەرەو وێژەیەکی کوردستانی رەسەن و هاوچەرخ لە تاراوگە"، لە شاری دۆسڵدۆرفی ئەڵمانیا بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ی تەمموزی 2026، سەردار جاف، سەرۆکی فیدراسیۆنی کوردستان - دیاسپۆرا بە کوردستان24ـی راگەیاند " چاودێری و سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی بۆ یەکەمین کۆنگرەی "هەژاری موکریانی"، ئەوەمان بیر دەهێنێتەوە کە بارزانی نەمر لە دامەزراندنی یەکێتیی نووسەرانی کورد پێشکەشی نووسەران کرد و گرنگیی بەو یەکێتییەدا لەپێناو بەهەند وەرگرتنی رۆڵی نووسەران لە کایە جیاجیاکانی ئەدەب، مێژوو و زماندا."

گوتیشی "لە کاتێکدا کوردانی تاراوگە لە چەندین وڵات دەژین و هەر یەک بە شێوازێک خزمەتی زمان و ئەدەبی کوردی دەکەن، یەکەمین کۆنگرەی هەژاری موکریانی وەک هەنگاوێکی نوێ بۆ یەکخستنەوەی ئەو هەوڵانە دەبینرێت. ئەو کۆنگرەیە تەنیا کۆبوونەوەیەکی ئەدەبی نییە، بەڵکو پرۆژەیەکی نیشتمانی و کولتوورییە کە ئامانجی بنەڕەتی بریتییە لە پاراستنی رەسەنایەتیی ئەدەبی کوردی، بەهێزکردنی یەکدەنگیی نووسەران و گەیاندنی دەنگی وێژەی کوردی بۆ جیهان.

سەردار جاف دەڵێت "دروشمی "بەرەو وێژەییەکی کوردستانیی رەسەن و هاوچەرخ لە تاراوگە"، کورتیی ئامانجەکانی ئەم کۆبوونەوەیە دەخاتەروو. ئامانج ئەوەیە کە لە سەردەمی گەشەی تەکنەلۆژیا و گۆڕانکارییە خێراکاندا، زمان و کولتووری کوردی، رەسەنایەتی خۆی لەدەست نەدات و هەروەها ئەدیبان و نووسەرانی کورد لە تاراوگە لە دۆخی تاک و تەرایی دەربهێندرێن و لە ژێر چەتری یەک رێکخراودا کۆبکرێنەوە."

دەربارەی کۆکردنەوەی قەڵەمە پەرتەوازەکان لەو کۆنگرەیەدا، سەردار جاف دەڵێت، "کۆکردنەوەی قەڵەمە پەرتەوازەکان، دەتوانێت دیوارەکانی نێوان نووسەرانی کورد و ئەدیبانی وڵاتانی دیکە بشکێنێت و رێگە بۆ ناساندنی وێژە و فەرهەنگیی کوردی لە ئاستی نێودەوڵەتی خۆش بکات. هەروەها ئەو کۆنگرەیە پەیامێکە بۆ کۆمەڵگە کوردییەکانی تاراوگە کە گرنگیی بە زمان، ئەدەب و مێژووی خۆیان دەدەن و بۆ گواستنەوەی ئەو میراتە بۆ نەوەکانی داهاتوو کار دەکەن.

سەردار جاف باس لە هەڵبژاردنی ناوی هەژاری موکریانی لەو کۆنگرەیە دەکات و دەڵێت، "هەڵبژاردنی ناوی هەژاری موکریانی بۆ ئەم کۆنگرەیە، هەڵوێستێکی نیشتمانیی و فکرییە، کە دابەشبوونی کوردستان نابێت ببێتە هۆی جیاوازی لە نێوان بەشە جیاوازەکان، و ناوی هەژار موکریانی وەک یەکێک لە گەورەترین رۆشنبیرانی کورد، هێمای یەکگرتوویی هەموو پارچەکانی کوردستانە. هەروەها ناساندنی ژیان و میراتی ئەو بلیمەتە بۆ جیهان و بۆ جیلی نوێی تاراوگە، بەشێکی گرنگی ئامانجەکانی کۆنگرەکەیە. هەروەها هەژاری موکریانی تەنیا شاعیر و نووسەر نەبوو، بەڵکو لە بوارەکانی فەرهەنگ، مێژوو، فەلسەفە و زمانیشدا شوێنپەنجەی دیاری جێهێشتووە و پەیامەکەی تا ئێستاش بانگەوازی یەکگرتوویی و ناساندنی کوردە بۆ جیهان."

دەربارەی گرنگیی چاودێری و سەرپەرشتیکردنی سەرۆک بارزانی لە یەکەمین کۆنگرەی هەژاری موکریانی، سەردار جاف دەڵێت، " ئەو هەنگاوەی جەنابی سەرۆک بارزانی بە درێژکردنەوەی ئەو پشتگیرییە مێژووییە دەزانین کە بارزانی نەمر لە دامەزراندنی یەکێتی نووسەرانی کورد پێشکەشی نووسەرانی کرد و گرنگیی بەو یەکێتییەدا لەپێناو بەهەند وەرگرتنی رۆڵی نووسەران و کایە جیاجیاکانی ئەدەب و مێژوو و زمان. هەروەها ئەم پشتگیرییە ورە و هێزی زیاتر بە پرۆژەکە دەبەخشێت و دەبێتە هۆی ئەوەی کۆنگرەکە وەک رووداوێکی مێژوویی لە خزمەتی کولتووری کوردیدا تۆمار بکرێت."

سەردار جاف باسی لەوەش کرد، "کۆنگرەکە هەروەها خۆی بە پردێک دەزانێت بۆ نزیککردنەوەی نووسەرانی ناوخۆ و تاراوگە. هەرچەندە لەم خولەدا بەهۆی کێشە تەکنیکی و دۆخی ناوچەکە، ژمارەیەک لە نووسەرانی ناوخۆ نەیانتوانی ئامادەبن، بەڵام لە داهاتوودا هەوڵ دەدرێت ئاسانکاری زیاتر بۆ بەشداربوونیان دابین بکرێت."

سەرۆکی فیدراسیۆنی کوردستان - دیاسپۆرا باس لە ئاستەکانی یەکەمین کۆنگرە دەکات و دەڵێت، "کۆنگرەکە تەنیا لە ئاستی گفتوگۆ نامێنێتەوە، بەڵکو ئەو ئەنجام و پێشنیازانەی لە کۆنگرەدا دەردەچن، دەخرێنە ناو پرۆژەی کرداری و درێژخایەن. هەروەها بیرۆکەی دامەزراندنی ئەم پرۆژەیە لەلایەن شیفا بارزانییەوە گەڵاڵەکراوە و لە ماوەیەکی کەمدا هەنگاوە پێویستەکان بۆ بەڕێوەبردنی نراون.

سەردار جاف ئاماژەی بەوەش دا، "لە بواری میدیای دیجیتاڵیشدا، تەکنەلۆژیا دەتوانێت پردێک بێت لە نێوان ئەدەبی کلاسیک و جیلی گەنج. هەر بۆیە ماڵپەڕێکی ئەلیکترۆنی بە ناوی "دیاسپۆرا"، دامەزراوە و تا ئێستا سەدان نووسەر و هەزاران بابەتی ئەدەبی، مێژوویی و کولتووری لەسەر بڵاوکراونەتەوە. هەروەها ئەرشیفکردنی دیجیتاڵی و بەکارهێنانی ئامرازە نوێکانی تەکنەلۆژیا، یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی دەستەی نوێی فیدراسیۆنی نووسەرانی کوردستان–دیاسپۆرا دەبێت."

لەژێر چاودێری و سەرپەرشتی جەنابی سەرۆک بارزانی، بە ئامادەبوونی شفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی رەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی، بڕیارە رۆژی شەممە، 25ی تەمموزی 2026، یەکەمین کۆنگرەی "هەژاری موکریانی"، لەژێر ناونیشانی "بەرەو وێژەیەکی کوردستانی رەسەن و هاوچەرخ لە تاراوگە لەشاری دۆسڵدۆرفی وڵاتی ئەڵمانیا بەڕێوەبچێت.