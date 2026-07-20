قۆناخێکی نوێی پڕۆژەی گەشانەوە دەستپێدەکات و 150 ملیۆن دینار دەدرێتە گەنجان

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بڕیارە تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ قۆناخێکی دیکەی پڕۆژەی گەشانەوە بۆ پاڵپشتی لە بزنسە بچووک و مامناوەندەکان دەستپێبکات، کە تێیدا زیاتر لە 100 کەس سوودمەند دەبن و بۆ هەر پڕۆژەیەک بڕی 150 ملیۆن دینار تەرخان کراوە.

رۆژی دووشەممە، 20ی تەممووزی 2026، ئارام ئەنوەر، بەڕێوەبەری قەرزی بچووک لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە داهاتوویەکی نزیکدا و تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ، قۆناخێکی دیکەی پڕۆژەی گەشانەوە بە دەستپێشخەری و دابینکردنی پاڵپشتی دارایی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بزنسە بچووک و مامناوەندەکان دەستپێدەکات.

بەڕێوەبەری قەرزی بچووک ئاشکرای کرد، بۆ ئەمساڵ 100 کەس بە ئامانج گیراون و بۆ هەر پڕۆژەیەک یان بەشداربوویەک بڕی 150 ملیۆن دینار تەرخان دەکرێت. راشیگەیاند، ئەمساڵ پێشکەشکردنی داواکاری بۆ پڕۆژەی گەشانەوە بە ئەلیکترۆنی کراوە و هاووڵاتییان دەتوانن لە رێگەی ماڵپەڕی "گەشانەوە فۆرم" داواکاری پێشکەش بکەن، کە دواتر هەڵسەنگاندن و وردبینی بۆ پڕۆژەکانیان دەکرێت.

سەبارەت بە مەرجەکانی سوودمەندبوون، ئارام ئەنوەر ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە داواکار هاووڵاتی هەرێمی کوردستان بێت و تەمەنی لە نێوان 21 بۆ 60 ساڵدا بێت، هەروەها دەبێت شوێنی بزنسەکەی لە هەرێمی کوردستان بێت و ژمارەی کارمەندەکانی لە 100 کەس تێپەڕ نەکات. مەرجێکی دیکەش ئەوەیە کە دەبێت بزنسەکە لایەنی کەم 12 مانگ کاری کردبێت و هەر کەسێکیش تەنیا یەکجار مافی پێشکەشکردنی داواکاری هەیە.

قۆناخی یەکەمی پڕۆژەی گەشانەوە لە 25ـی ئەیلوولی ساڵی 2023 بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندرا و تاوەکو ئێستا بە سەدان گەنج لەو پڕۆژەیە سوودمەند بوون و بوونەتە خاوەنی پڕۆژەی تایبەت بە خۆیان.