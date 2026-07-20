نەختینەی بانکی ناوەندیی عێراق زۆر دابەزیوە

پێش کاتژمێرێک

داتاکانی بانکی ناوەندی عێراق کە ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تەممووزی 2026 بڵاوکراوەتەوە، ئاماژە بە دابەزینێکی گەورەی قەبارەی نەختینەی ناو گەنجینەی بانکەکە کردووە لە ماوەی چوار مانگی یەکەمی ساڵی 2026دا.

بەپێی داتاکانی بانکی ناوەندی، بڕی نەختینەکە لە 1.907 تریلیۆن دینارەوە لە کۆتایی کانوونی یەکەمی 2025، بۆ 566 ملیار دینار لە کۆتایی نیسانی 2026 دابەزیوە.

ئاماژەی بەوەشداوە، رەوتی دابەزینی نەختینەکە بەو شێوەیە بووە کە لە کۆتایی کانوونی دووەمی 2026دا بۆ 1.524 تریلیۆن دینار کەمبووەتەوە، پاشان لە کۆتایی شوباتدا گەیشتووەتە 1.005 تریلیۆن دینار و لە کۆتایی ئاداریشدا زیاتر دابەزیوە بۆ 849 ملیار دینار، تا دواجار لە کۆتایی نیساندا گەیشتووەتە نزمترین ئاستی کە 566 ملیار دینارە.

ئەم ئامارانە دەریدەخەن کە نەختینەی ناو گەنجینەی بانکی ناوەندی لە ماوەی ئەو چوار مانگەدا نزیکەی 1.341 تریلیۆن دیناری لەدەستداوە، ئەمەش بە واتای دابەزینی رێژەی 70.3% دێت لە بەراورد لەگەڵ ئاستی کۆتایی ساڵی 2025دا.

سەرەڕای ئەوەی ئەم ئاستەی ئێستا هێشتا بەرزترە لەو ئاستەی لە کۆتایی ساڵی 2023دا تۆمارکرابوو کە 323 ملیار دینار بوو، بەڵام بە بەراورد لەگەڵ کۆتایی ساڵی 2024دا کە تێیدا بڕی نەختینەکە 2.092 تریلیۆن دینار بوو، دابەزینێکی بەرچاو بە رێژەی 72.9% بەدی دەکرێت.

لە لایەکی دیکەوە، ئامارەکان جێگیربوونی نرخی فەرمی دۆلاریان لەسەر ئاستی 1300 دینار بۆ هەر دۆلارێک نیشان دەدەن لە ماوەی نێوان کانوونی دووەم تا نیسانی 2026، لە کاتێکدا رێژەی هەڵاوسان لە وڵاتەکەدا بە شێوەیەکی پلەبەند بەرزبووەتەوە و لە 0.9% لە کانوونی دووەمدا گەیشتووەتە 1.7% لە کۆتایی مانگی نیساندا.