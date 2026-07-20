پێشەوا هەورامانی: رێگە نادرێت بارگرانیی نرخی بەنزین لەسەر هاووڵاتییان دروست بێت

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گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، مەسرور بارزانی داوایکردووە بە زووترین کات نرخی بەنزین کەم بکرێتەوە تا بارگرانی لەسەر هاووڵاتییان دروست نەبێت؛ ئاشکراشی کرد، لیژنەیەکی باڵا بۆ چاودێریی بازاڕ پێکهێنراوە و هەرکەسێک یاری بە نرخەکان بکات رووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە.

پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ دووشەممە 20ـی تەممووزی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە رێگای وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بەدواداچوونی نرخی بەنزینی کردووە و داوای کردووە "بە زووترین کات نرخی بەنزین بهێنرێتە خوارەوە" بە جۆرێک کە بارگرانی لەسەر هاونیشتمانییان دروست نەکات.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە هەمان کاتدا لیژنەیەکی باڵا لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و ناوخۆ و پارێزگارەکان پێکدەهێنرێت بۆ چاودێری بازاڕ و رێگری لەوانەی ئیستیغلالی ئەم دۆخە دەکەن و هەرکەس پابەند نەبێت رووبەرووی یاسا دەکرێتەوە.

هەر ئەمڕۆ، وەزیری سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، نابێت بەنزینی بازرگانی لە 850 دینار زیاتر بێت.

لە نووسراوێکی وەزارەتی سامانە سروشتییەکاندا هاتووە، لەسەر راسپاردەی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و بە مەبەستی چارەسەرکردنی قەیرانی سووتەمەنی و کەمکردنەوەی بارگرانی لەسەر شانی هاووڵاتییان، بڕیارێکی نوێ لەبارەی دیاریکردنی نرخی بەنزینی کوالیتی (نۆرماڵ) دەرکرا.