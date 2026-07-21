هاوکاری دارایی هاوپەیمانان دابەش دەکرێت

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هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حوزەیرانی ساڵی 2026 دابەش دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى حوزەیران (6) خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە،

ئەوەش خراوەتەروو، بەڕێوەبەرایەتىی گشتىی بودجە و بەرنامەکان (ژمێریارىی سەربازى) رێکارە دارایی و ژمێریارییەکان دەکات بۆ دابەشکردنی هاوکارییەکە، بۆ ئەم مەبەستە، رۆژی چوارشەممە، 22ـی تەممووز، دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

لە چوارچێوەی پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکان لە وەزارەتی پێشمەرگە، ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان مانگانە بڕێک پارە وەک پاڵپشتیی دارایی دەدەنە هێزەکانی پێشمەرگە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند مانگی رابردوودا بڕیاری دا مووچە و هاوکاریی دارایی سەرجەم هێزە ئەمنییەکان بخرێتە ناو سیستەمی پرۆژەی "هەژماری من"ـەوە.