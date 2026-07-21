مۆدریچ  بریاری کۆتایی لەبارەی چارەنووسی خوی دا

پێش دوو کاتژمێر

ئەستێرەی کڕواتی و یانەی ئەیسی میلان لەگەڵ یانەکەی بەرەدوام دەبێت و ناچێتە هیچ یانەیەک، لوکا مۆدریچی تەمەن 40 ساڵان دوای جامی جیهانی و بەسەربردنی پشووەکەی بڕیاریداوە لەگەڵ ئەیسی میلانی ئیتاڵی بەرەدوام بێت.

دیمارزیۆ رۆژنامەنووسی ئیتاڵی لە هەواڵێکی باسی لەوە کردووە، مۆدریچ لە ناوەڕاستی هەفتەدا، بە ئەگەری زۆرەوە ڕۆژی چوارشەممە، گرێبەستێکی نوێی یەک ساڵە لەگەڵ یانەی ئەیسی میلان واژۆ دەکات.

مۆدریچ بە هەمان مەرجەکانی وەرزی ڕابردوو گرێبەستە نوێیەکە واژۆ دەکات، کە بریتییە لە 3.5 ملیۆن یۆرۆ لەگەڵ پاداشتەکان.

لوکا مۆدریج لەگەڵ هەڵبژاردەی کڕواتیا بەشداری جامی جیهانی کرد و ئاستێکی بەرزیان پێشکەشرد، بەڵام لە قۆناخی 32 بەرامبەر رۆناڵدۆ و هاوڕێیەکانی ماڵئاواییان کرد بە دوو گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک شکستیان هێنا.

لوکا مۆدریچ، پێشتر لە پرێمەرلیگ لە نێوان ساڵانی 2008 تا 2012 لەگەڵ یانەی تۆتێنهام ئاستی درەوشایەوە، ریال مەدرید ئەو یاریزانەی بە 35 ملیۆن یۆرۆ گواستەوە، مۆدریچ لەگەڵ ریال مەدرید 597 یاری کرد و شەش نازناوی چامپیۆنزلیگی بردەوە، دوای 12 ساڵ ریال مەدریدی جێهێشت و روویکردە ئەیسی میلان، لەگەڵ ئەو یانەیە وەرزی رابردوو لە کۆی 37 یاری 2 گۆڵ و 3 ئەسیستی کرد.