دەروازەی سنووریی نێوان عێراق و ئێران بۆردومان کرا

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بەرپرسێکی ئەمریکی بە میدیایەکی وڵاتەکەی راگەیاند: هێزەکانی ئەمریکا هێرشێکی ئاسمانییان ئەنجامداوە و تێیدا پێگەیەکی ئەمنیی ئێرانیان لە نزیک یەکێک لە دەروازە سنوورییەکانی نێوان عێراق و ئێران کردووەتە ئامانج.

هەینی، 24ـی تەممووزی 2026، تۆڕی هەواڵی "ئەی بی سی نیوز" ، لە زاری بەرپرسێکی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، ئەمریكا بۆردومانی دەروازەی سنووریی شەلامچەی نێوان عێراق-ئێران كردووە و پێگەیەکی ئەمنیی ئێرانی لەو ناوچە سنوورییەدا کردووەتە ئامانج.

ئەم هێرشە ئاسمانییە لە کاتێکدا دێت کە گرژییەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بە توندی هەڵکشاون، هاوکات ترس و دڵەڕاوکێی زۆر لەبارەی فراوانبوونی رووبەڕووبوونەوەی سەربازی لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەیە، بە تایبەت لەگەڵ بەردەوامبوونی بۆردومانکردنی ئەو پێگانەی کە پەیوەندییان بە لایەنە ناکۆکەکانەوە هەیە.

ناوچە سنوورییەکانی نێوان عێراق و ئێران خاوەن گرنگییەکی ستراتیژیی گەورەن، هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقدا، ئەمەش وایکردووە ئەو سنوورانە زیاتر رووبەڕووی لێکەوتەکانی هەر گرژی و پێکدادانێکی سەربازی لە نێوان واشنتن و تاراندا ببنەوە.

تاوەکو ئێستا هیچ لێدوان یان کاردانەوەیەکی فەرمی لە لایەنی ئێرانییەوە سەبارەت بەم هێرشە دەرنەکراوە، هەروەها وردەکاریی زیانە گیانی و ماددییەکان هێشتا ەوون نەکراونەتەوە.

ئەم پێشهاتە نوێیە لە کاتێکدا دێت کە ناوچەکە ئاڵۆزییەکی زۆر بەخۆیەوە دەبینێت، لە کاتێکدا هۆشداری دەدرێت لەوەی بەردەوامیی هێرشە یەک لەدوای یەکەکان رەنگە ببێتە هۆی بەرفراوانبوونی شەڕ و تێکدانی سەقامگیری و ئاسایشی وڵاتانی ناوچەکە.